Un film de Nae Caranfil deschide Festivalul Evreiesc

Cea de-a 19-a ediţie a UK Jewish Film Festival, care are loc între 7 și 22 noiembrie, în cinci oraşe din Marea Britanie, se va deschide, sâmbătă, cu „Mai aproape de lună / Closer to the Moon”, de Nae Caranfil. Proiecția de gală va avea loc sâmbătă, la British Film Institute, în prezenţa regizorului Nae Caranfil şi a mai multor actori din distribuţie. Este pentru prima dată în istoria festivalului când o coproducţie România - SUA, regizată de un cineast român, este aleasă să fie proiectată la gala de deschidere.

Scenariul filmului „Mai aproape de lună / Closer to the Moon” este inspirat din fapte reale petrecute în Bucureştiul anului 1959, când un spectaculos atac asupra unei furgonete a Băncii Naţionale a pus întreaga ţară pe jar. Autorii loviturii - patru bărbaţi şi o femeie - sunt toţi comunişti situaţi la vârful ierarhiei de partid, departe de orice lipsuri materiale. O lună mai târziu, ei sunt arestaţi, judecaţi şi condamnaţi la moarte. În aşteptarea execuţiei sunt „invitaţi” să-şi joace propriile roluri într-o reconstituire cinematografică a acţiunii lor, menită să devină un film educativ şi de propagandă, destinat oamenilor muncii din întreaga ţară.

Ediţia de anul acesta a Festivalului de Film Evreiesc include 80 de pelicule, care vor fi proiectate la Londra, Manchester, Nottingham, Leeds şi Glasgow.

