Un nou concept de parc: muzeu, zonă de alăptat şi fitness pentru adulţi

18:18:41 / 28 Mai 2015

zona de evul mediu

De ce se mai chinuie primaria sa amenajeze un astfel de loc in care sa fie adusa istoria de odinioara cand locuitorii din km 4-5 si nu numai sunt nevoiti zilnic sa traverseze calea ferata existand pericolul sa fie loviti de tren si aici ma refer la zona liceului Lucian Blaga unde zilnic trec foarte multe persoane,in special copii.Suntem in anul 2015 si nu exista o pasarela care sa faca legatura dintre Faleza Sud si km 4-5.Daca vreti sa vedeti zona ca in evul mediu atunci va rog sa faceti o vizita si sigur o sa spuneti ca primarii care au fost pana in ziua de azi nu au facut mai nimic pentru constanteni.Rog un reprezentant din cadrul muzeului sa se deplaseze in zona si sa o cuprinda in orarul de vizitare al turistilor din aceasta vara.In Mamaia s-au construit trei pasarele si ma intreb chiar nu existau bani sa se mai construiasca inca una de care constantenii au atata nevoie?