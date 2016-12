Un obiect misterios a fost descoperit pe Pluto

Sonda spaţială New Horizons a transmis zilele trecute o serie de imagini noi cu planeta pitică Pluto. Cei care au analizat fotografiile au descoperit un obiect misterios care pare să alunece pe suprafaţa planetei. Experţii NASA susţin că obiectul misterios care seamănă cu un melc este, cel mai probabil, un bloc uriaş de apă îngheţată care pluteşte în azot solid foarte dens. De asemenea, sunt vizibile mii de gropi în suprafaţă, despre care oamenii de ştiinţă susţin că ar putea fi formate prin sublimare. Fotografiile au fost transmise de New Horizons pe data de 24 decembrie şi prezintă „imagini de mare rezoluţie cu suprafaţa planetei”. În acestea apare şi câmpia de gheaţă care formează partea stângă a lui Pluto şi care seamănă cu o inimă. Experţii susţin că in interiorul planetei pitice se află un rezervor de lavă şi Pluto funcţionează ca o lampă de lavă. ”Încercaţi să vă imaginiaţi o lampă de lavă la fel de mare precum Golful Hudson”, a explicat, William McKinnon, de la Universitatea Washington din St Louis, scrie Dailymail.co.uk. De asemenea au fost publicate imagini ale zonei numite Viking Terra.