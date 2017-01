Un șofer al Universității „Ovidius“ a murit după ce i s-a făcut rău la volan!

Un bărbat în vârstă de 58 de ani, angajat al Universității "Ovidius" din Constanța, și-a pierdut viața miercuri, în jurul prânzului, după ce i s-a făcut rău la volan, în cartierul constănțean Faleză Nord. Potrivit anchetatorilor, victima, Ion Enuță, de 58 de ani, se deplasa pe strada Unirii, din municipiul Constanța, la volanul unei Dacii, dinspre strada Banu Mihalcea către Zorelelor. Când a ajuns la aproape 50 de metri de intersecția cu strada Zorelelor, spun oamenii legii, acesta a suferit, se pare, un infarct... În clipele următoare, Ion Enuță a pierdut controlul Daciei, care a acroșat din spate un Volkswagen condus de o tânără de 26 de ani, după care a ieșit în decor și s-a înfipt în zidul unui imobil din zonă. "Am auzit o bubuitură foarte puternică. Am ieșit din curte ca să văd ce s-a întâmplat. Am văzut mașina aceea albă foarte lovită în partea din față. Am înțeles că șoferul s-a simțit rău și a făcut accident. Dacă era cineva pe trotuar, trecea peste el...", a povestit un bărbat care locuiește în zonă.

După ce martorii accidentului au apelat linia unică 112, la fața locului s-au deplasat polițiștii de la Rutieră și medicii Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Aceștia din urmă au început manevrele de resuscitare, dar, din păcate, în pofida eforturilor depuse, nu au mai putut face nimic pentru a salva viața lui Ion Enuță... Colegul său, care se afla pe scaunul din dreapta față al Daciei, a suferit leziuni ușoare în urma accidentului. Ion Enuță era angajat ca șofer la Universitatea "Ovidius" din Constanța și, în momentul în care tragedia a avut loc, transporta mai multe materiale didactice de la sediul instituției de învățământ, de pe bulevardul Mamaia, la cămin. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului. Cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța.