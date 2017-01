Vacanțe mai ieftine la mare! A început „Litoralul pentru Toți“

Și în acest an, românii care vor să vină la mare și să profite de razele blânde ale soarelui, să evite aglomerația din vârf de sezon estival și să aibă câteva zile de vacanță la prețuri mai mici pot profita de ofertele hotelierilor în cadrul programului ”Litoralul pentru Toți”, ediția de primăvară, 2016. Programul a fost lansat de Asociaţia Litoral - Delta Dunării (ALDD), Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) și se derulează în perioada 15 mai - 18 iunie. Hotelierii vor aplica în acest an aceleaşi tarife maximale din ediţia septembrie - octombrie 2014. Astfel, potrivit unui comunicat al ALDD, pentru un sejur de 6 nopți în zona Mamaia - Constanța - Eforie, un turist va plăti cel mult 235 lei, la un hotel de 2 stele, fără mic dejun, și 315 lei pentru aceleași condiții și cu mic dejun. Pentru 6 nopți la un hotel de 4 stele, cu mic dejun, un turist va plăti 485 de lei, iar la un hotel de 5 stele, tariful maxim aplicat este de 605 lei. Şi anul acesta, turiştii beneficiază de o opţiune suplimentară: varianta All Inclusive, care asigură toate cele 3 mese - servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, şezlonguri şi umbrele pe plajă. Tarifele maximale pentru sejururi All Inclusive ajung până la 765 de lei de persoană, pentru un sejur de 5 nopți la un hotel de 3 stele, și ajung până la 985 de lei de persoană, la hotel de 5 stele. Pentru sudul litoralului (staţiunile Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche) tarifele maximale pentru această ediţie pentru un sejur de 6 nopţi ajung la 179 de lei de persoană la un hotel de 2 stele, fără mic dejun. Pentru un sejur similar la un hotel de 4 stele un turist va scoate din buzunar 379 de lei și pentru luxul de la 5 stele va plăti 469 de lei, cu micul dejun inclus. Locurile vor fi vândute în peste 70 de agenţii din toată ţara. La finalul ediției, cel puţin 10.000 de turişti vor putea beneficia de vacanţe pe litoral la tarife reduse. Detaliile privind hotelurile și agențiile de turism participante la acest program se găsesc pe:www.asociatia-litoral.ro, www.fptr.ro și www.anat.ro.