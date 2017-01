Varane a fost înlocuit cu Rami în lotul Franței pentru EURO 2016

Raphael Varane, fundașul echipei Real Madrid, a devenit indisponibil pentru Campionatul European de fotbal din Franța, din cauza unei accidentări la coapsa stângă, fiind înlocuit cu Adil Rami (FC Sevilla) în lotul de 23 de jucători al Franței, adversara României în partida de deschidere a EURO 2016, programată la data de 10 iunie pe Stade de France. Anunțul a fost făcut de Federația Franceză de Fotbal (FFF), care a precizat că examenele medicale amănunțite la care a fost supus jucătorul în cursul zilei de marți „au confirmat diagnosticul inițial al staff-ului medical al clubului Real Madrid - ruptură de gradul 2 la bicepsul femural stâng”. ”Având în vedere întârzierile provocate de această indisponibilitate, considerate prea lungi față de termenele-limită ale echipei naționale, Didier Deschamps a decis să nu îl rețină pe Raphael Varane pentru EURO 2016”, menționează FFF în comunicat. Forfaitul lui Varane (23 de ani), unul dintre stâlpii apărării lui Deschamps, reprezintă o lovitură dură pentru echipa Franței, cu mai puțin de trei săptămâni înaintea startului EURO 2016.

Jucătorul lui Real Madrid, care va rata și finala Ligii Campionilor, programată sâmbătă la Milano, împotriva formației Atletico Madrid, a fost înlocuit pe lista de 23 de jucători a Franței cu Adil Rami, fundașul echipei FC Sevilla, care nu a mai fost convocat la naționala țării sale din iunie 2013, după ce fusese titular în timpul mandatului predecesorului lui Deschamps, Laurent Blanc.

Rami (30 de ani) a evoluat duminică seară în finala Cupei Spaniei, pierdută de FC Sevilla în fața formației FC Barcelona (0-2). El a cucerit săptămâna trecută trofeul Europa League cu gruparea andaluză. De menționat că Remi îl criticase recent în termeni destul de duri pe Deschamps, pentru faptul că nu l-a inclus nici pe lista de 23 de jucători pentru EURO 2016, nici pe cea cu opt rezerve!

ANTONIO CONTE EXPLICĂ NESELECȚIONAREA LUI PIRLO ȘI GIOVINCO: JOACĂ ÎN SUA!

Antonio Conte, selecţionerul naţionalei Italiei, a declarat că neconvocarea lui Andrea Pirlo şi Sebastian Giovinco se datorează faptului că aceştia joacă în Major League Soccer, la New York City şi FC Toronto. Conte a anunţat luni lotul provizoriu de 30 de jucători convocaţi pentru Campionatul European din Franţa, care va debuta peste 15 zile, iar cei doi, Pirlo şi Giovinco, foşti colegi la Juventus Torino, nu şi-au regăsit numele pe listă. În legătură cu faptul că cei doi joacă în campionatul american, Conte a spus: „Este clar că, dacă faci astfel de alegeri în fotbal, la final poţi suporta consecinţe neplăcute”.

Giovinco (29 de ani) a impresionat în primul său an la Toronto, unde a ajuns în februarie 2015, reuşind să marcheze 22 de goluri. În plus, el a oferit şi 16 pase decisive. În actuala stagiune, Giovinco a înscris de opt ori, oferind şi cinci pase decisive în 12 meciuri jucate. Pirlo (37 de ani) a ajuns la New York City în luna iulie a anului trecut. De atunci, nu a mai participat la nicio acţiune a echipei naţionale a Italiei.

