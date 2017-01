Vezi dacă vom avea zăpadă de Crăciun!

Meteorologii anunţă vreme frumoasă pentru acest Crăciun în Dobrogea şi susţin că este puţin probabil să ningă, dat fiind că temperaturile nu vor coborî sub limitele normale ale perioadei. În perioada 15 - 17 decembrie, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale în a doua decadă a lunii decembrie, respectiv o medie regională de 3 - 5 grade Celsius ziua şi între -2 și 2 grade C pe timpul nopții. Începând din 18 decembrie, vremea se va încălzi de la o zi la alta, astfel că valorile se vor situa peste cele climatologic specifice, cu maxime de 7 - 12 grade C şi minime de 2 - 5 grade C, în medie, potrivit prognozei estimării evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 15 - 27 decembrie. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinţă este estimată o scădere a temperaturilor, însă cel mai probabil acestea nu vor coborî sub limitele normale ale datei. Pe parcursul primei săptămâni de prognoză, probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă, dar este estimată a fi în creştere după 22 decembrie. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

LA MUNTE În perioada 15 - 17 decembrie, valorile de temperatură vor fi în general apropiate de cele normale pentru data calendaristică, respectiv maxime între -2 și 2 grade C şi minime între -8 și -4 grade C, în medie. Apoi, începând din 18 decembrie, vremea se va încălzi, astfel că valorile se vor situa peste cele specifice perioadei din an, cu medii ale maximelor de 2 - 6 grade C şi ale minimelor de -3 - 0 grade C. Și la munte, pentru ultimele zile din intervalul de referinţă este estimată o scădere a temperaturilor, care nu vor coborî însă sub limita normală a datei. În perioada 15 - 19 decembrie vor fi precipitaţii locale, cu caracter temporar şi slabe cantitativ, lapoviţă şi fulguieli. Apoi, după 22 decembrie, este estimată o creştere a probabilităţii pentru precipitaţii.