Victorie pentru tricolorii mici la „Roma Caput Mundi“

Echipa naţională de fotbal a României sub 18 ani a învins, luni, selecționata sub 18 ani a colegiilor din Anglia, cu scorul de 5-1, în cadrul turneului internaţional „Roma Caput Mundi”, care are loc în Italia. Golurile tricolorilor au fost marcate de Cârnaț 46, Fl. Coman 54, Kilyen 66, 80 și Mihalcea 79. În echipa de start s-au aflat cinci jucători de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”: fundașii Tiberiu Căpuşă și Virgil Ghiţă, mijlocașii Szabolcs Kilyen și Andrei Ciobanu și atacantul Florinel Coman. În celălalt meci al grupei, naţionala de amatori sub 18 ani a Italiei a învins echipa regiunii Pellas din Grecia, cu 2-0. România ocupă primul loc, cu 3 puncte, ca şi Italia, dar cu golaveraj mai bun.

La acest turneu, România a fost repartizată în Grupa A, alături de selecționata sub 18 ani a colegiilor din Anglia, echipa regiunii Pellas din Grecia şi naţionala de amatori sub 18 ani a Italiei. În grupa B vor evolua naţionalele sub 18 ani ale Albaniei, Maltei şi Ţării Galilor, precum şi o selecţionată sub 18 ani a regiunii Lazio. Marți, România va întâlni formația din Grecia, la Alatri, iar ultimul meci din grupă va fi disputat la 3 martie, la Monte Compatri, contra Italiei.

