Hagi are grijă de educația tinerilor săi jucători

Proiectul unic în fotbalul românesc, dezvoltat de Gheorghe Hagi prin academia de fotbal care-i poartă numele, a intrat într-o altă fază. Astfel, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” și Universitatea „Ovidius” din Constanța au semnat miercuri un parteneriat educațional, care vizează asigurarea orelor suplimentare de studiu pentru tinerii fotbaliști, având ca scop final promovarea examenului de Bacalaureat, precum și evaluarea sportivilor pe o perioadă de șase luni. Actul oficial al colaborării a fost semnat de Hagi și de rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, în Sala Senatului din cadrul Campusului Universitar, în prezența decanilor facultăților implicate, dar și a câtorva zeci de sportivi ai Academiei.

„Sunt onorat și încântat, mai ales că nu am mai ajuns de mulți ani într-un asemenea cadru. Nu mai sunt tânăr, am 50 de ani și am terminat studiile de multă vreme. Suntem cu toții la dispoziția acestor copii, pentru a-i educa și a-i dezvolta ca să știe cum să se comporte în societate și să-și atingă idealurile. Acești copii vor avea ocazia să învețe o limbă străină și să se pregătească pentru examenul de Bacalaureat. Au un program greu, dar viața de sportiv cere sacrificii. Pe vremea mea, am fost singurul de la clubul Luceafărul care a luat Bacalaureatul la proba scrisă. Nu am fost la școală mai mult decât colegii mei, dar eram responsabil. Nu am fost premiant, dar am trecut mereu clasa și am avut un comportament bun, iar nota cea mai mare a fost la fotbal”, a spus Hagi.

„După șase ani de la înființare, am trecut de la colaborarea cu liceele la cea cu universitatea. Pentru acești copii, va fi util nu doar în fotbal, ci și pentru ceea ce vor face în viață”, a adăugat președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, Paul Peniu.

„Sunt foarte fericit că am onoarea să învăț și să mă perfecționez la această universitate”, a mărturisit Mihai Ene, unul dintre fotbaliștii care vor beneficia de acest parteneriat.

„Este un parteneriat încheiat în premieră în această zonă, poate că și în țară, în folosul educației și împlinirii tinerilor jucători, în vederea promovării Bacalaureatului și, de ce nu, a continuării studiilor în cadrul universității noastre. Rămânem deschiși pentru a repeta acest parteneriat și cu alte instituții”, a afirmat Sorin Rugină.

La final, Hagi a fost solicitat de către profesori pentru fotografii și a acordat autografe.

Citește și:

Schimbări majore în echipa de start la FC Viitorul

FC Viitorul acuză presiuni făcute asupra clubului

Eşec ruşinos pentru FC Viitorul

Start oficial pentru FC Viitorul în noul an

FC Viitorul mizează pe sprijinul fanilor