Victorii constănțene în turneul de la Mamaia

Tensimenii constănțenii au avut o prestație foarte bună la a 21-a ediţie a turneului internaţional de tenis de câmp Mamaia IDU Junior Championship - Mobexpert U16, competiţie rezervată juniorilor cu vârsta sub 16 ani, care a avut loc la baza sportivă Tenis Club IDU din stațiunea Mamaia, câștigând toate cele patru trofee.

Finala fetelor, disputată sâmbătă, le-a adus față în față pe constănțencele Selma Cadâr (LPS „Nicolae Rotaru”), principala favorită, deținătoarea trofeului și locul 15 în clasamentul general Tennis Europe Juniors Tour, și Ramona Eva Chivu (LPS „Nicolae Rotaru”), cap de serie nr. 5. Debutul meciului părea să confirme calculul hârtiei, Cadâr distanțându-se la 4-1 în primul set, dar Chivu a remontat spectaculos și s-a impus în tie-break. Și setul secund a fost echilibrat, dar a avut aceeași câștigătoare, astfel că Ramona Eva Chivu a obținut victoria cu 7-6 (7/4), 6-4, adjudecându-și trofeul. „A fost foarte greu, pentru că Selma a jucat foarte bine. Am jucat mai multe meciuri între noi și de fiecare dată a fost dificil. Am emoții și sunt foarte bucuroasă că am câștigat”, a spus proaspăta deținătoare a trofeului. „Eu am avut o zi mai slabă, iar Eva - una foarte bună. A avut atitudine, un joc mai agresiv și nu a renunțat niciun moment la luptă”, a explicat finalista.

În întrecerea băieților, Constanța a avut un singur reprezentant în finală, Edris Fetisleam (CS Mamaia Idu), cap de serie nr. 3, beneficiarul unui wild-card, calificându-se în ultimul act, după ce l-a învins sâmbătă, în semifinale, pe favoritul nr. 2, Filip Jianu, cu 6-1, 6-1. În schimb, Sergiu Medeșan (Break Tenis Club Constanța), cap de serie nr. 4, nu a reușit să producă surpriza în fața principalului favorit, Ioan Luca Vidan, și a cedat cu 4-6, 4-6. Ieri, în finală, Fetisleam a făcut un joc excelent și s-a impus cu 6-3, 6-3, reușind să încheie turneul fără să piardă vreun set. „Mă simt foarte bine, chiar dacă sunt obosit. Au fost câteva meciuri dificile, dar am trecut peste momentele grele și am câștigat mereu în două seturi. Este cel mai puternic turneu pe care îl câștig la această categorie de vârstă”, a spus constănțeanul.

În finalele de dublu s-au înregistrat următoarele rezultate - băieți: Sergiu Medeșan (Break Tenis Club Constanța) / Dmytro Yeremenko (Ucraina) - Edris Fetisleam / Ștefan Paloși (ambii de la CS Mamaia Idu) 6-4, 2-6, 11-9; fete: Ramona Eva Chivu (LPS “Nicolae Rotaru”) / Gabriela Davidescu - Oana Corneanu / Carmen Roxana Manu (LPS “Nicolae Rotaru”) 6-4, 4-6, 10-7.