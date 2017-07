Viitorul a încheiat perioada de pregătire

FC Viitorul, campioana României, a susținut miercuri seară, la Lausanne, ultimul meci de verificare din perioada de pregătire în vederea sezonului 2017-2018, unul în care jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi trebuie să confirme parcursul excelent din campionatul trecut. Amicalul cu Olimpique Marseille, pierdut de formația constănțeană cu scorul de 2-4 (Țîru 25-autogol, N'Jie 63, 66, Khaoui 84 / A. Chițu 52, Bemzar 76-pen.), a reprezentat un duel important, cu o echipă valoroasă, iar jucătorii constănțeni au fost mulțumiți de evoluția lor, în ciuda înfrângerii, fiind cu gândul la confruntările din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

„A fost un meci foarte frumos. Pentru noi sunt foarte importante aceste meciuri cu echipe cu experiență europeană. A fost un test pentru noi. Eu cred că ne-am descurcat destul de bine și cred că s-a văzut asta pe teren. Suntem pregătiți și sperăm să facem meciuri foarte bune. Suntem foarte încrezători și eu cred că avem șanse foarte bune de a trece de turul al treilea preliminar”, consideră Aurelian Chițu, autorul primului gol al Viitorului în partida de miercuri.

„Pentru noi a fost un test important. Ne-am văzut valoarea și consider că nu ne-am făcut de râs și am jucat de la egal la egal. Eu sper și am încredere că ne putem califica în play-off-ul Champions League”, a declarat căpitanul echipei constănțene, Romario Benzar.

„Am avut un meci greu, dar, după părerea mea, ne-am descurcat bine contra unor adversari foarte buni. Sperăm să avem și puțin noroc la tragerea la sorți. În fotbal orice este posibil. Avem șansa noastră, trebuie să credem în ea și să ne jucăm șansa”, a spus Ovidiu Herea.

PRIMA ETAPĂ DIN LIGA 1

Pentru jucătorii Viitorului, confirmați campioni și la TAS, urmează duelul din prima etapă a Ligii 1, cu Gaz Metan Mediaș, care se va disputa luni, 17 iulie, de la ora 18.30, la Ovidiu, pe terenul „Central” din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

Celelalte meciuri din prima etapă a Ligii 1, sezonul 2017-2018, se vor disputa după următorul program - vineri, ora 21.00: CS U. Craiova - CSM Poli Iași; sâmbătă, ora 18.30: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara, ora 21.00: Juventus București - Dinamo București; duminică, ora 18.30: Astra Giurgiu - Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ora 21.00: FCSB - FC Voluntari; luni, ora 21.00: FC Botoșani - CFR Cluj. Întâlnirile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

