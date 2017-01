Vlad Voiculescu, noul ministru al Sănătății!

Economistul Vlad Voiculescu, directorul de Cabinet al ministrului Finanțelor, cu o experiență de 14 ani de muncă în Viena, inițiatorul Rețelei citostaticelor care aducea gratuit medicamente pentru bolnavii din România, poartă discuții pentru nominalizarea în funcția de ministru al Sănătății.

Surse politice au confirmat pentru Mediafax că reprezentanții Executivului sunt în discuții cu Vlad Voiculescu pentru funcția de ministru al Sănătății, o decizie finală asupra persoanei care va fi nominalizată pentru acest portofoliu urmând să fie luată în câteva zile.

Vlad Voiculescu a lucrat în ultimul an în calitate de Director de Cabinet al ministrului de Finanțe, Anca Dragu. Înainte de asta, el a locuit 14 ani la Viena, unde a absolvit licența și masterul la Universitatea de Economie și Business din Viena (Vienna University of Economics and Business Administration), având în prezent peste 10 ani de experiență în domeniul financiar.

El a fost implicat, de-a lungul timpului, în mai multe proiecte sociale în domeniul sănătății, cel mai cunoscut fiind rețeaua de citostatice, prin care voluntarii implicați transportau gratuit în România medicamente esențiale în tratarea cancerului care nu se găseau în spitalele și farmaciile românești. Proiectul a fost dezvăluit în cadrul unei investigații HotNews, care a stat la baza unui documentar HBO, „Rețeaua”.

De asemenea, Vlad Voiculescu a mai deținut poziția de vicepreședinte în cadrul Diviziei de Finanțări de Infrastructură a Erste Group Bank AG și este inițiatorul MagiCAMP, iar din iunie 2013 este Vicepreședinte și Trezoriei al European Cancer Patient Coalition.

UPDATE:

Vlad Voiculescu a acceptat propunerea premierului Dacian Cioloș de a conduce Ministerul Sănătății.