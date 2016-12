Vrei să adopți un copil? Nu îl mai poți alege după etnie

Noua lege a adopţiei a fost schimbată, în așa fel încât să le vină în sprijin copiilor care au cele mai mici șanse de a fi adoptați. Ea prevede, printre altele, ca o familie să nu mai poată selecta etnia copilului pe care doreşte să îl ia acasă, iar la un număr de cinci refuzuri, părinţii adoptatori să nu mai poată continua procedurile de potrivire decât după finalizarea unui program de consiliere. ”Aici ne referim la cei care au vârsta peste şapte ani, cei cu handicap, cei care au un frate sau o soră în sistemul de îngrijire socială”, a precizat preşedintele Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Gabriela Coman. Astfel, părinţii adoptatori nu vor mai putea alege să le fie prezentaţi doar copii aparţinând unei anumite etnii, aşa cum s-a întâmplat până în prezent. Pe de altă parte, va fi realizat un registru al copiilor greu adoptabili, în care vor fi incluşi micuţii care, timp de nouă luni de când au fost declaraţi adoptabili, nu au fost integraţi într-o familie ori au fost respinşi de familia adoptatoare, precum şi cei care, în decursul a trei luni, nu au corespuns profilului niciunei familii adoptatoare. Prin noua lege a adopţiilor, care se aplică din data de 12 august, autorităţile îşi propun să scadă la jumătate timpul mediu necesar perfectării procedurilor, de la un an şi jumătate, cât este în prezent, la mai puţin de 12 luni. ”Astăzi putem să spune că da, procesul de adopţie este mai uşor, mai rapid. O lungă listă de documente au fost tăiate, digitalizate, simplificate, comasate. Pentru familia care doreşte să adopte, prcesul a scăzut sub un an, iar pentru copii - sub şapte luni”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Muncii, Oana Ţoiu.