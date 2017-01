Vrei un Crăciun autentic? Iată unde te trimit agențiile de turism!

Chiar dacă suntem abia la începutul lunii decembrie, Sărbătorile de Crăciun bat la ușă, iar cele câteva săptămâni până la vacanța mult-așteptată vor trece pe nesimțite. Dacă nu sunteți adeptul Sărbătorilor în familie, ar trebui să vă gândiți serios la locul unde veți petrece în acest an Crăciunul. Dacă vreți să aveți parte de Sărbători autentice românești, în care să gustați din toate tradițiile și obiceiurile care la oraș s-au stins, puteți să vă orientați către unul din numeroasele sate din țară care păstrează cu sfințenie tradițiile de Sărbători. Agențiile de turism au pregătit oferte avantajoase pentru turiști, pentru vacanțe de Crăciun în Maramureșul istoric, Bucovina sau Transilvania. Astfel, agenția Icar Tours (icar.travel) are la vânzare pachete pentru vacanța de Crăciun în Maramureș în perioada 23 - 28 decembrie (4 nopți) de la 629 de lei de persoană, în regim de demipensiune, cu cina de Crăciun inclusă. Cei care aleg Maramureșul vor avea parte de Sărbători tradiționale, unde vor auzi glasurile copiilor și tinerilor care vestesc Nașterea Domnului Iisus alături de cei mai bătrâni. De asemenea, vor gusta din preparatele tradiționale specifice zonei, pregătite de gospodine iscusite, vor lua parte la petreceri, dar și la slujba Nașterii Domnului, vor îmbrăca straie populare maramureșene și se vor putea plimba cu căruța și sania trasă de cai. Cei care vor Sărbători tradiționale și confort de 4 stele au la dispoziție un pachet de vacanță de 5 nopți (23 - 28 decembrie), la prețuri ce pornesc de la 1.365 de lei de persoană, în care sunt incluse cazarea cu mic dejun și cină, Pomana Porcului, cina festivă, excursie la Muzeul Satului cu căruța sau sania trasă de cai, foc de tabără și concert de colinde. Agenția de turism Paradis Tour (www.paradistours.ro) a pregătit vacanțe în zona Bucovinei. Astfel, 3 nopți de cazare la Sucevița, în regim de pensiune completă, cu trei mese pe zi cu bucate tradiționale bucovinene pornesc de la 1.140 de lei, în perioada 24 - 27 decembrie. Un sejur în aceeași perioadă în Gura Humorului, la un hotel de 4 stele, pornește de la 300 de euro și ajunge până la 440 de euro pentru 4 nopți. În preț sunt incluse cazarea, masa în regim All Inclusive, accesul gratuit la zona Spa, saună și salină, mesele tradiționale bucovinene, excursii și alte surprize. În plus, părinții pot sta liniștiți să se relaxeze, în timp ce copiii au la dispoziție un spațiu de joacă supravegheat în permanență, unde pot lua parte la numeroase acțiuni de divertisment.

