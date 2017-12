10 ani profitabili pentru Băsescu, la Cotroceni

DOSARE ÎN AȘTEPTARE Înainte de a pleca de la Cotroceni, președintele-jucător Traian Băsescu și-a prezentat bilanțul celor zece ani petrecuți în fruntea țării. Nu a fost nimic nou și senzațional în discursul său. Am aflat în schimb că măsurile anti-criză, tăierile nemiloase de salarii și pensii nu erau necesare, că Serviciile s-au implicat, prin Meleşcanu, în campanie, că raportul filajului Bica-Udrea la Paris este strict secret, că, indiferent de decizia instanței supreme, Iohannis nu va putea fi schimbat, că trebuie avut grijă la controlul serviciilor secrete, că a dat-o în bară cu numirea Alinei Bica la DIICOT, plus alte subiecte întoarse ca la Ploiești. Nu a spus nimic despre cele 66 de terenuri retrocedate pe vremea când era primar, nu a suflat o vorbă de celebrul dosar ”Flota”, nu a spus un cuvințel despre redeschiderea dosarului Alro, despre toate celelalte dosare pentru care ar trebui să dea socoteală, dar a avut grijă să ne dea asigurări că fratele său, Mircea Băsescu, este victima unei înscenări. Băsescu rămâne fără imunitatea prezidențială de astăzi. El a spus că, din informațiile pe care le are, va ajunge să fie audiat de procurori.

CÂȘTIGURI MARI În cei 10 ani, dacă e să tragem linie, observăm că cea mai câștigată a fost familia Băsescu. Mezina, Elena Băsescu, a ajuns europarlamentar deși nimic nu o recomanda pentru această funcție, are conturi mult mai ”grase” decât acum 10 ani și s-a ales cu porecla ”Paris Hilton de România” datorită opulenței afișate. Ioana, fiica cea mare, are și ea un apartament de un milion de euro într-o zonă de lux a Capitalei și a reușit să cumpere o moșie impresionantă de 290 de hectare la Nana, în Călărași. După ce a fost nevoită să explice de unde a avut bani pentru casă, s-a născut expresia ”din vânzări anterioare”. În plus, cabinetul ei notarial a fost preferat pentru multe contracte mari derulate în ţara noastră. Pentru a îndeplini ambițiile de moșier ale tatălui său, se spune că Ioana plătește lunar o rată greu de imaginat pentru românul obișnuit: 6.000 de euro. Ea s-a căsătorit anul acesta cu avocatul Radu Pricop, care tocmai se pregătea să primească de la stat despăgubiri de 10 milioane de euro din retrocedări, numai că au intrat procurorii pe fir şi s-a ales cu dosar penal. Încheiem bilanțul prezidențial cu o afirmație de zile mari. Într-un interviu acordat unui ziar central, Băsescu a recunoscut că a influențat DNA, în calitate de președinte: ”PSD a înţeles că nu mai merge discursul ”ne ia DNA-ul lui Băsescu”, gata, s-a terminat. Îi ia DNA-ul legii. Cam de un an şi jumătate nu mai este DNA-ul lui Băsescu. Capital a fost când a fost arestat frate-miu, atunci a fost proba că nu mai e”.