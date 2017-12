10 mari branduri internaţionale prezente în City Park Mall of Constanţa

Neocity Group, compania care investeşte 50 de milioane de euro în construirea centrului comercial City Park Mall, consideră Constanţa una din zonele cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din România. “Mango”, unul dintre cele mai recunoscute branduri pe plan internaţional estimează un trafic de 5 milioane de persoane pe an.

La doar trei luni de la începerea activităţilor de închiriere de spaţii, peste 10 nume internaţionale de referinţă au semnat contracte cu City Park Mall of Constanţa. “Mango”, “Levi’s”, “Balizza”, “Reebok”, “O’Neill”, “Triumph”, “Lee Cooper”, “Skiny”, “Fox”, “Swarovski” sînt recunoscute pentru atenţia acordata standardelor de calitate şi poziţiei spaţiilor în care sînt prezente, iar decizia lor de a fi prezente în City Park Mall of Constanţa arată că proiectul corespunde celor mai diferite şi înalte exigenţe. “Am ales City Park Mall, întrucît oferta lor este conformă standardelor noastre din toate punctele de vedere. În plus, considerăm că întregul proiect va fi extrem de atractiv pentru populaţia oraşului, va fi cu adevărat cel mai ambiţios proiect de shopping, leisure and entertainment, iar noi estimăm un trafic de aprox. 5 milioane de persoane pe an”, a declarat Irina Radu, General Manager al Solmar Grup, compania care reprezintă “Mango” în România.

Datele statistice arată că în zona Constanţei vin, anual, un milion de turişti. De asemenea, nivelul de trai din judeţ este unul din cele mai ridicate din ţară. Întreaga zonă se dezvoltă într-un ritm alert, creşterea economică fiind a doua după Bucureşti. “Ne concentrăm atenţia asupra brandurilor mari, atît naţionale cît şi internaţionale, deoarece întregul proiect este gîndit astfel încît să aducă ceva nou şi diferit în Constanţa, care este o piaţă extrem de pretenţioasă, aflată într-un ritm uluitor de creştere, şi care ştie să aprecieze inovaţia şi calitatea pe care le vor oferi City Park Mall”, adaugă Adrian Sandu, director de marketing City Park Mall of Constanţa. Fiind o investiţie de peste 50 de milioane de euro, City Park Mall of Constanţa este unul din proiectele de investiţii imobiliare ale Neocity Group în România. De asemenea, Neocity Group va dezvolta, în perioada 2006 - 2009, şi alte proiecte imobiliare, cu o valoare totală de 1 miliard de euro, printre care se numărăr NeoPark Residence, NeoPeninsula, NeoForest, NeoLake, NeoResidence, Neocity Office III. Neocity Group este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari care activează pe piaţa românească. Grupul, care a intrat pe această piaţă în 1999, a anticipat progresele pe care România le va înregistra pe piaţa imobiliară. În prezent, România este situată pe primul loc în lista proiectelor de investiţii imobiliare ale Neocity Group, care se derulează în Israel, în ţările Europei Centrale şi de Est (Cehia, Ungaria, Polonia) şi în Africa.