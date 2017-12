100 de candidaţi pe 15 locuri la noile specializări UMC

Elevii care au trecut cu bine de examenul de bacalaureat şi care au optat pentru Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) au susţinut ieri examenul de admitere. Ca în fiecare an, examenul a constat într-un test grilă, compus din 15 întrebări. Cei 1.150 de candidaţi care s-au înscris au fost distribuiţi în două centre de examen, la UMC şi la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) din Constanţa, lucru posibil graţie unui protocol care există între cele două unităţi de învăţămînt şi care constă, ne spune secretarul ştiinţific al UMC, Feiza Memet, în faptul că CNMB s-a oferit să pună la dispoziţia UMC, cînd este cazul, spaţii pentru susţinerea examenelor. Concursul a adunat sute de părinţi care, pe scările celor două instituţii, le ţineau pumnii copiilor lor, sperînd ca aceştia să treacă cu bine peste ultima încercare a verii. Anul acesta, UMC a primit de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 112 locuri. Instituţia constănţeană a mai suplimentat, din fonduri proprii, 38 de locuri, astfel că dintre cele 600 scoase la concurs, 150 sînt fără taxă. „Oferta educaţională pentru acest an este foarte bună. În funcţie de rezultatele pe care le vom obţine, vom vedea şi noi cum ne vom organiza formaţiile de studii. Important este că UMC are, în momentul de faţă, în afara celor trei specializări tradiţionale, încă trei noi specializări, electronică şi telecomunicaţii, ingineria mediului şi ingineria economică. La toate acestea am avut o concurenţă notabilă, pentru cele 15 locuri fără taxă scoase la concurs înscriindu-se între 90 şi 100 de candidaţi! La noi examenul este de tip grilă, lucrările se corectează în faţa condidaţilor, nu există neînţelegeri sau comentarii” a declarat rectorul UMC, prof.univ.dr.ing. Cornel Panait.