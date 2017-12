13 nave spectaculoase vor ancora la Constanța pentru Regata Marilor Veliere

De joi până duminică, în Portul Constanţa se vor afla cele 13 nave care participă la Regata Marilor Veliere 2016. Organizatorii - Navigator Yacht Club, în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ şi Liga Navală Română, cu sprijinul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa - scontează pe prezența a mai mult de 100 de mii de spectatori! România este reprezentată la acest eveniment nautic de nava-şcoală Mircea şi de Adornate, iar publicul va putea vizita gratuit toate cele 13 nave.

Peste 100 de mii de persoane sunt aşteptate de joi până duminică, în Portul Constanţa, să viziteze cele 13 nave care vor participa la Regata Marilor Veliere, dar şi să asiste la diferite momente cultural-artistice, printre care jocuri marinăreşti şi concerte susţinute de mai mulţi cântăreţi sau formaţii, printre care Vama, Vunk și Loredana. Organizatorul evenimentului, Alin Vintilă, a anunțat într-o conferință de presă că anul acesta participă 13 veliere din mai multe ţări, România fiind reprezentată de nava-şcoală Mircea şi de Adornate. „În acest an şi-au anunţat prezenţa la Constanţa 15 nave, iniţial. Două dintre ele s-au retras din motive tehnice, aşadar vom avea un număr egal cu cel din 2014. Ca şi atunci, va fi nava-şcoală Mircea plus încă 12, ca să evităm cifra cu ghinion. Vor fi şapte nave de clasa A: Kaliacra din Bulgaria, Kruzenshtern din Federaţia Rusă, Mir din Federaţia Rusă, Mircea din România, Nadezhda din Federaţia Rusă, Pogoria din Polonia şi Royal Helena din Bulgaria. Lor li se vor alătura două veliere de clasa B: Adornate din România şi Atyla cu echipaj spaniol, dar cu pavilion Vanuatu. De asemenea, există încă patru veliere mici, de clasa C şi clasa D: Arial, Akela, Anna Maria şi Vityaz, toate din Federaţia Rusă”, a precizat Alin Vintilă.

„Publicul va putea vizita gratuit navele, de la deschiderea de joi, 8 septembrie, până la momentul în care se vor pregăti de plecare, duminică, 11 septembrie, ora 12.00. În toată această perioadă, navele pot fi vizitate gratuit. Vor mai fi activităţi în Terminalul de Pasageri, jocuri marinăreşti și concerte live. În prima seară deschidem cu Vama, apoi continuăm cu Vunk, iar la final cu Loredana şi un spectaculos foc de artificii. Noi am vrut să adăugăm o altă particularitate care ne diferenţiază aici, în Dobrogea, este vorba de multiculturalitate, prin urmare, în fiecare seară vom deschide cu cântece şi dansuri ale etniilor dobrogene, iar ele vor avea standuri de prezentare în care îşi vor aduce articole de artizanat și de gastronomie, încercând astfel să punem la un loc ce ne reprezintă pe noi aici în Dobrogea: marea, navele, dar şi multiculturalitatea. Bazându-ne pe experienţa din 2014, când am avut peste 100 de mii de spectatori în cele patru zile, și având în vedere că atunci evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, duminică, luni şi marţi, eu sunt convins că acum vom depăşi această cifră”, a mai spus Alin Vintilă.

„Asemenea evenimente se petrec regulat în Marea Nordului, în Oceanul Atlantic, în Marea Mediterană, dar să ştiţi că se fac în general cu o frecvenţă de patru, cinci ani. Prima ediţie a ieşit atât de bine şi firma englezească ce coordonează pe tot globul aceste activităţi a fost atât de mulţumită de modul în care a decurs prima ediţie încât s-a îndrăgostit de noi şi la doi ani s-a hotărât să vină din nou”, a afirmat reprezentantul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, Ambroziu Duma.

„Un oraş cum este Constanţa trebuie să-şi redefinească rolul de oraş-port, de oraş cu atitudine, de oraş internaţional. Vreau să le mulţumesc celor care au organizat prima ediţie pentru că a fost o ediţie de succes şi rezultatele primei ediţii ne-au convins că trebuie să finanţăm acest eveniment care leagă oraşul de mare, de marinărie şi de partea frumoasă a istoriei navigaţiei. Velierele sunt cele care fac legătura între trecutul acestei frumoase meserii şi prezent. Sunt convins că audienţele vor fi cel puţin aceleaşi ca acum doi ani. Sunt convins că regata va fi un succes şi sunt convins că bricul Mircea, această dovadă vie a istoriei marinăriei româneşti, se va prezenta aşa cum a făcut-o şi acum doi ani de zile, cu cinste şi cu demnitate. Municipiul Constanţa va finanţa în continuare orice eveniment care vine să îl consacre ca un municipiu puternic, demn, dar în strânsă legătură cu ceea ce l-a născut, cu marea. Oraşul nostru datorează multe mării, atât din punctul de vedere al economiei portuare şi serviciilor conexe, cât şi din punctul de vedere al economiei turismului. Sunt convins că veţi vedea în perioada următoare din ce în ce mai multe evenimente care să lege portul, staţiunea şi oraşul”, a menţionat primarul oraşului Constanţa, Decebal Făgădău. Primăria Constanţa a alocat pentru organizarea acestui eveniment suma de 500 de mii de lei.

Organizatorii pun la dispoziție trenulețe care vor circula pe ruta Poarta 2 - terminalul de pasageri din Portul Constanța, locul unde are loc regata. Cei care vin cu autoturismele personale vor putea parca în locurile special amenajate de la Poarta 1, în Portul Tomis și pe marginea bulevardului Marinarilor, care face legătura între Poarta 1 și Poarta 3 a Portului Constanța.

După Constanţa, Regata Marilor Veliere va continua între 16 și 19 septembrie la Novorossiysk, între 21 și 25 septembrie la Soci şi în perioada 1-4 octombrie la Varna. Regata Marilor Veliere face parte dintr-o serie de regate internaţionale ce se desfăşoară an de an, începând din 1956, sub egida Sail Training International, o organizaţie non-profit din Marea Britanie care în 2007 a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, datorită activităţii sale pentru educarea tinerilor la bordul navelor cu vele şi pentru promovarea prieteniei şi înţelegerii la nivel internaţional. Evenimentul este organizat de Navigator Yacht Club, în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ şi Liga Navală Română, cu sprijinul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa.