130 ani de Cruce Roşie în România

Societatea Naţională Crucea Roşie România a sărbătorit, ieri, 130 ani de la înfiinţare. Evenimentul a fost marcat la Constanţa prin acţiuni în stradă şi premierea voluntarilor care s-au implicat în exerciţiul militar naval internaţional “Cooperative Mako 06” şi în programele de sprijinire a persoanelor afectate de inundaţiile din acest an.

Echipele de voluntari au testat reacţia trecătorilor printr-un exerciţiu de simulare a unei hemoragii interne. Totul s-a desfăşurat, ieri, la ora 11.30, în zona Casei de Cultură. “Din păcate, cei mai mulţi nu reacţionează atunci cînd văd o persoană căzută pe stradă. Am testat populaţia de două ori. În ambele cazuri, persoanele mai în vîrstă au stat deoparte şi s-au uitat. Singurii care au încercat să ofere ajutor persoanei bolnave au fost tinerii”, a declarat directorul filialei constănţene a Crucii Roşii, Carmen Lungu. Voluntarul care a făcut simularea a spus că cei care au reacţionat la vederea unei persoane căzute pe trotuar au procedat aşa cum este recomandat. “A încercat să vorbească cu mine, să vadă ce mă doare, dacă mă pot ridica sau dacă este nevoie să anunţe ambulanţa. Mai mult, mi-a dat cîteva sfaturi”, a spus voluntarul. Carmen Lungu a adăugat că la sfîrşitul lunii iulie, voluntarii vor organiza un alt exerciţiu, dar de această dată împreună cu Poliţia. “În curînd, vom face un exerciţiu prin care vom testa reacţia şoferilor la vederea unui accident rutier. Vrem să vedem cît de bine sînt pregătiţi constănţenii la orele de prim ajutor din timpul şcolii de şoferi”, a explicat ea. După efectuarea simulărilor, într-un cadru festiv, conducerea Crucii Roşii Constanţa, împreună cu vicepreşedintele Crucii Roşii România, Dumitru Toma, au premiat 30 de voluntari care au participat la exerciţiul militar naval internaţional “Cooperative Mako 06” şi pe cei care au participat la acţiunea de distribuire a pachetelor cu alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte sinistraţilor din localităţile constănţene. “La fel ca şi acum trei luni, cînd am dus ajutoare familiilor din localităţile riverane afectate de inundaţii, duminică am fost la Independenţa, Movila Verde şi Fîntîna Mare şi am dus pachete cu alimente celor care au rămas fără case”, a explicat directorul Crucii Roşii. În cadrul festivităţii au mai fost acordate diplome de merit partenerilor şi sponsorilor.

În România, Crucea Roşe s-a înfiinţat pe 4 iulie 1876, iar primul preşedinte al organizaţiei a fost prinţul Dimitrie Ghica. În cei 130 de ani de activitate, Crucea Roşie acordat asistenţă umanitară tuturor celor aflaţi în impas, indiferent de culoarea politică, religioasă sau clasă socială. Numai în ultimele trei luni, peste 12.000 de persoane afectate de inundaţii au fost sprijinite cu ajutoare din partea organizaţiei.