19 cetățeni români și familiile lor, repatriați din Gaza

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că 19 cetățeni români și membri ai familiilor acestora au fost repatriați ca urmare a agravării stării de insecuritate din ultimele zile, în Fâșia Gaza. MAE anunță că este cea de-a doua operațiune de evacuare a cetățenilor români de la momentul declanșării conflictului din regiune, iar la solicitarea autorităților de la Budapesta, împreună cu grupul de români, a fost evacuat și repatriat și un cetățean maghiar. Costurile întregii operațiuni de evacuare au fost suportate din bugetul ministerului. În sprijinul demersurilor de asistență consulară la fața locului, din Centrala MAE au fost retrimise la Tel Aviv și Amman două echipe mobile consulare. Numărul persoanelor evacuate din Fâșia Gaza de către statul român ajunge astfel la 103, informează MAE.

AMERICANI UCIȘI ÎN GAZA Departamentul de Stat a anunţat, duminică seara, moartea a doi cetăţeni americani în Gaza, fără să confirme informaţiile din presă care susţin că este vorba despre militari din cadrul forţelor israeliene. Potrivit ”Los Angeles Times”, cei doi erau membri ai armatei israeliene și făceau parte din brigada Golani. Sean Carmeli, în vârstă de 21 de ani, născut din părinţi israelieni, a crescut în Texas, în timp ce Max Steinberg, în vârstă de 24 de ani, era originar din sudul Californiei. Steinberg s-a alăturat armatei israeliene la sfârşitul lui 2012 şi era un trăgător de elită al brigăzii Golani. Potrivit armatei israeliene, 13 militari ai acestei unităţi de elită au fost ucişi duminică în Fâşia Gaza, ridicând la 18 numărul militarilor morţi de la începutul ofensivei Limită de Protecţie, acesta fiind cel mai ridicat bilanţ negativ pentru forţele israeliene din 2006 încoace.

Peste zece palestinieni care au reuşit să se infiltreze prin două tuneluri din Fâşia Gaza în sudul Israelului au fost ucişi, ieri dimineaţă, de militari israelieni. Potrivit postului de radio militar, soldaţi israelieni au fost loviţi în schimbul de focuri, fără a preciza dacă este vorba despre morţi sau răniţi. Ulterior au avut loc lupte între militarii israelieni ajunşi la faţa locului şi grupul de palestinieni care a folosit lansatoare de rachete, a adăugat postul de radio. Localităţile israeliene situate în apropierea Fâşiei Gaza au fost plasate în stare de alertă, ieri dimineaţă, iar locuitorilor li s-a cerut să nu iasă din case. Cinci persoane au fost ucise ieri, într-un bombardament israelian care a atins un spital, în centrul Fâşiei Gaza. Aproximativ 70 de persoane au fost rănite, inclusiv 20 de angajaţi ai Spitalului Martirilor Al-Aqsa, la Deir el-Balah. Israelul, criticat dur din cauza numărului mare de civili omorâţi în bombardamente, a răspuns că grupările armate palestiniene se poziţionează în jurul şi în interiorul unor clădiri civile, inclusiv spitale. Armata consideră că Hamas, formaţiunea palestiniană aflată la putere în Fâşia Gaza, este resposabilă de numărul mare de rezidenţi ucişi în cursul operaţiunii militare israeliene Limită de Protecţie, care s-a soldat în doar două săptămâni cu peste 500 de morţi în această enclavă suprapopulată.

Naţiunile Unite au anunţat organizarea, mâine, a unei reuniuni extraordinare a Consiliului pentru Drepturile Omului, pe tema situaţiei din teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv din Ierusalimul de Est, pe fondul confruntărilor între armata israeliană şi palestinieni.

GAFĂ A LA JOHN KERRY Secretarul de stat american, John Kerry, şi-a exprimat iritarea faţă de Israel, în faţa unui microfon rămas deschis fără ca el să ştie, duminică, cu ocazia unor interviuri televizate. Afirmaţiile lui Kerry, care făcea referire la soldaţii israelieni ucişi în Fâşia Gaza, adresându-se unui oficial din Departamentul de Stat, Jonathan Finer, au fost auzite chiar înainte ca secretarul de stat să apară la emisiunea „Fox News Sunday“. ”Sper că nu vor considera acest eveniment ca o invitaţie de a face mai mult! Ar fi mai bine să-l ia ca pe un avertisment. Ce operaţiune ţintită, ce operaţiune ţintită”, a exclamat ulterior Kerry, vizibil iritat de numărul mare de civili morţi în urma operaţiunii israeliene. ”Trebuie să mergem acolo”, a mai spus oficialul american, potrivit înregistrării de duminică. ”Cred că trebuie să mergem acolo în seara aceasta, Jon. Este o nebunie să rămânem aici, să nu facem nimic. Să mergem”.

Întrebat de moderatorul postului de televiziune Fox, Chris Wallace, despre aceste afirmaţii, Kerry a reiterat dreptul Israelului la autoapărare. ”Cred că este foarte, foarte dificil în acest tip de situaţii. Sunt oameni care au ieşit din tuneluri. Israelul are dreptul de a intra şi a ocupa aceste tuneluri. Susţinem acest lucru în totalitate. Şi susţinem dreptul Israelului de a se apăra în faţa tirurilor de rachetă care continuă. Hamas a început să lanseze tiruri de rachete după ce Israelul a încercat să îi găsească pe cei care au ucis trei tineri - ştii, era şi un tânăr american, trei tineri cetăţeni israelieni. Este greu acest tip de operaţiune. Am reacţionat, evident, în maniera în care se reacţionează, cu respect faţă de copii şi civili. Dar războiul este dificil, am spus-o public şi am repetat. Apărăm dreptul Israelului de a face ce trebuie pentru a se ocupa de aceste tuneluri”, a apreciat el. Kerry a cerut mişcării palestiniene Hamas să dea dovadă de raţiune şi să înţeleagă că, dacă acceptă un armistiţiu, salvează vieţi. John Kerry s-a deplasat ieri în Egipt, pentru negocieri de pace privind Fâşia Gaza, după apelul preşedintelui american, Barack Obama, la un armistiţiu imediat între Israel şi palestinieni.