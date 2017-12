2 noiembrie

@ 1934 - S-a născut, la Sydney, jucătorul de tenis australian Ken ROSEWALL. A cîştigat, numai în era "Open" (după 1967), 50 turnee, dintre care 32 de simplu şi 18 de dublu. În turneele de Grand Slam, s-a impus la: Australian Open (de 4 ori la simplu, de trei ori la dublu), Roland Garros (două simplu, două dublu), Wimbledon (două simplu, două dublu), US Open (două simplu, două dublu, unul la dublu mixt), ceea ce înseamnă un total de 18 victorii. A fost al doilea tenisman din istorie, după Rod Laver, care a cîştigat din tenis peste un milion de dolari (1.600.300). A cîştigat ultimul turneu în 1977, la vîrsta de 43 ani. În prezent, trăieşte în partea de nord a oraşului Sydney, îngrijindu-se de cei cinci nepoţi şi participînd la jocuri demonstrative. Înălţime: 1,70 m; greutate: 68 kg.

@ 1946 - S-a născut, la Melbourne, pilotul australian de Formula 1 Alan JONES, campion mondial în 1980, cu echipa Williams. A participat la 117 curse, cîştigînd 12 (alte 24 clasări pe podium). A concurat pînă în 1986. După retragere, a devenit comentator TV şi dealer auto. Concurează, uneori, în cursele veteranilor (Grand Prix Masters) cum a făcut-o în noiembrie 2005, la Kyalami (abandon din motive tehnice).

@ 1959 - S-a născut, la Kenitra (Maroc), atletul Said AOUITA, campion olimpic la Los Angeles - 1984 (5.000 m), medaliat cu bronz la Seul - 1988 (800 m). Este singurul atlet din istorie care a alergat 800 m sub 1:44, 1.500 m sub 3:30; 3.000 m sub 7:30 şi 5.000 m sub 13:00! Între septembrie 1983 şi septembrie 1990, a cîştigat 115 din cele 119 curse la care a participat. A stabilit şase recorduri mondiale. S-a retras în 1992 (revenirile din 1993 şi 1995 au fost ratate). Activează ca antrenor în Maroc şi Australia.

@ 1983 - S-a născut, la Reşiţa, gimnastul român Răzvan Dorin ŞELARIU, medaliat cu bronz la JO de la Atena - 2004 (cu echipa). La CE de la Debrecen - 2005, Şelariu s-a clasat al doilea la individual compus şi la sol şi al treilea la sărituri, iar la CM din Melbourne - 2005, a fost al şaselea la individual compus. Înălţime: 1,73 m; greutate: 68 kg.