2014, cel mai cald an de când se fac înregistrări meteo

Gazele cu efect de seră, care se află la originea schimbărilor climatice, au atins un nivel-record de concentrație în atmosferă în 2014, care a fost cel mai călduros an de când se fac înregistrări meteorologice pe Pământ, potrivit unui raport internațional difuzat online joi de American Meteorological Society (AMS).

Dioxidul de carbon, metanul și protoxidul de azot, principalele gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă, au atins recorduri de concentrație în 2014, se arată în documentul ”Situația climei în 2014”, scrie AFP, citând informații de pe pagina de internet a Agenției americane pentru Condițiile Oceanice și Atmosferice (NOAA). Europa a trecut prin cel mai călduros an de când se fac înregistrări, în circa 20 de țări fiind doborâte recordurile precedente, precizează raportul. Africa a cunoscut și ea temperaturi superioare mediei pe cea mai mare parte a teritoriului său, iar Australia și-a depășit, pentru al treilea an consecutiv, recordul de temperatură, adaugă raportul. Mexicul a avut cel mai călduros an, în timp ce Argentina și Uruguay au înregistrat al doilea an succesiv de recorduri ale temperaturii medii anuale. Singura regiune din lume unde s-au înregistrat, anul trecut, temperaturi mai mici decât media anuală a fost partea estică a Americii de Nord. Și oceanele au înregistrat, anul trecut, recorduri de temperatură. În privința nivelului global al mărilor, acesta a atins, ca urmare a încălzirii oceanelor și topirii ghețurilor, un record în 2014, în creștere cu 6,7 centimetri față de media din 1993, an în care a început măsurarea prin sateliți a nivelului oceanelor.

În total, 413 oameni de știință din 58 de țări au contribuit la elaborarea acestui raport, bazat pe date provenind din centre de monitorizare a mediului.