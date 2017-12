2015, anul care n-a jucat la bursă

UN AN GREU Bursa de Valori București (BVB) a încheiat 2015 pe minus, în condițiile în care indicele de referință, BET, care arată evoluția celor mai lichide 10 acțiuni, a avut un randament anual de -1,11%, iar valoarea tranzacțiilor din segmentul principal a fost cu peste 32% mai mică față de 2014, reiese dintr-o analiză realizată de Puls Capital. De notat că 2015 este primul an după 2011 în care indicele BET s-a depreciat, după ce în perioada 2012 - 2014 a crescut în medie cu 11,21% pe an. Singurii indici locali care au crescut în 2015 au fost ROTX (cel făcut împreună cu Bursa de Valori din Viena) și BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, cu 6,64% și, respectiv, cu 2,12%; aici au ajutat titlurile Erste, care s-au apreciat cu 52,33% în 2015. Lichiditatea în 2015 a scăzut semnificativ față de 2014, valoarea tranzacțiilor din segmentul principal al BVB însumând 8,803 miliarde lei, în scădere cu 32,23%. Potrivit analizei Puls Capital, pe primul loc în topul celor mai tranzacționate acțiuni s-au aflat titlurile Fondului Proprietatea, cu 2,030 miliarde lei; ele au fost urmate de acțiunile Banca Transilvania și Romgaz, cu 1,615 miliarde lei și, respectiv, cu 1,488 miliarde lei. „Dacă în primul trimestru piețele europene au crescut semnificativ, pe fondul programului de relaxare cantitativă derulat de către Banca Centrală Europeană, piața de capital de la București nu a urmat aceeași direcție. Indicele BET a fost influențat negativ în principal de evoluția titlurilor OMV Petrom și Fondului Proprietatea. Acțiunile OMV Petrom s-au corectat în ianuarie - martie, din cauza scăderii prețului petrolului, acest lucru conducând, de fapt, și la scăderea acțiunilor FP“, spun analiștii Puls Capital.

SEMNE DE VIAȚĂ În trimestrul al doilea, Bursa de la București și-a mai revenit, odată cu anunțurile companiilor privind dividendele distribuite din profitul obținut în 2014. Totuși, piața locală a continuat să fie decorelată față de cele externe, chiar și în contextul scandalului din Grecia, care a pus frână pieței de capital din UE. Cel mai slab trimestru a fost însă al treilea, când bursele au fost afectate de încetinirea economiei chineze și de problemele legate de creșterea dobânzii de referință din SUA. Indicele BET a scăzut în această perioadă cu 4,34%; corecții mai puternice s-au înregistrat la indicele BET-NG (-9,23%), al companiilor din sectorul de energie și utilități, care a fost afectat și de scăderile ample ale prețului petrolului. În ultimul trimestru, piețele externe au revenit pe plus, conduse de indicele DAX al pieței germane de capital, care s-a apreciat cu 11,21%. „Piața locală nu a reacționat, indicele BET încheind trimestrul cu o apreciere ușoară, de 0,33%. În T4 s-a înregistrat totuși cea mai mare valoare a tranzacțiilor, după ce Fondul Proprietatea a derulat o ofertă de plasament privat accelerat cu acțiuni Romgaz, în valoare de peste 400 milioane lei“, spun cei de la Puls Capital.

CE URMEAZĂ Pentru 2016, prognozele arată că un context economic favorabil în România ar putea susține și o evoluție pozitivă a bursei locale, dar asta va depinde însă și de factori externi, precum prețul petrolului și cel al gazelor naturale. „În lipsa unor factori externi care să afecteze piața, în 2016 am putea asista la aprecieri ale companiilor din retail - să nu uităm că, de la 1 ianuarie, a fost redusă cota TVA, de la 24 la 20%. Perspectivele sunt pozitive și pentru bănci, în condițiile în care dobânzile de referință se mențin la un nivel scăzut, iar creditarea este încurajată creditarea. Un alt catalizator pentru BVB este reducerea impozitului pe dividende, la 5%“, conchid cei de la Puls Capital.