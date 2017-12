23 de asociaţii riscă să rămână fără apă

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, susţin reprezentanţii SC RAJA SA Constanţa. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor, se arată într-un comunicat al RAJA. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 14 - 17 februarie 2012, 23 de asociaţii de locatari/proprietari din Năvodari sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 30.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele. Potrivit reprezentanţilor RAJA, asociaţiile din Năvodari în pericol de-a rămâne fără apă sunt: Asociaţia de proprietari (AP) 50B, str. Şcolii, nr. 5, preşedinte (P) - Stanciu Ştefana/ administrator (A) - Bădic Rodica, debit (d) - 523,23 lei; (AP) P3 sc. B, str. Pescăruşului, nr. 85, P - Turlacu Constantin/ (A) - Măgureanu Veronica, d - 341,47 lei; AP 12 C, str. Rândunelelor, nr. 6, P - Dumitru Dragomir/ A - Rusu Constanţa, d - 331,26 lei; AP Familia, str. Delfinului, nr. 5, P - Roşu Petre/ A - Mişca Leonora, d - 804,61 lei; AP P1 sc. C, str. Pescăruşului, nr. 83, P - Matei Gheorghe/ A - Simion Vasilica, d - 777,53 lei; AP P1 sc. B, str. Pescărulului, nr. 83, P - Tănase Gelu/ A - Bădic Rodica, d - 725,68 lei; AP P1, sc. A, str. Pescăruşului, nr. 83, P - Pătru Ioana/ A - Bădic Rodica, d - 836 lei; AP 22 C Est, str. Meduzei, bl. 22, P - Gae Dumitru/ A - Iancu Maria, d - 572,63 lei; AP C3A, C3B, str. Culturii, bl.C3, P - Băltaru Manuel/ A - Mihai Elena, d - 607,16 lei; AP Modern 2000, str. Midiei, nr. 22, P - Chirvasa Nil/ A - Băltoi Daniela, d - 327,88 lei; AP 37 Est, str. Meduzei, bl. 22Est, P - Ungureanu Anton/ A - Iancu Maria, d - 1.508,29 lei; AP Rândunica, str. Rândunelelor, nr. 2, P - Iacob Mihai, d - 1.705,65 lei; AP 31 Est, str. Meduzei, bl. 22Est, P - Bursuc Constantin/ A - Iancu Maria, d - 2.689,93 lei; AP 34 Est, str. Nuferilor, bl. 34Est, P - Badea Manole/ A - Simion Viorica, d - 1.345,43 lei; AP bl. RA1, str. Rândunelelor, nr. 17, P - Petre Gelu/ A - Mereş Florentina, d - 1.272,88 lei; AP 21 Est, str. Meduzei, nr. 5, P- Modiga Maria/ A - Petre Gheorghe, d - 1.750 lei; AP 21 Sud, str. Frunzelor, nr. 16, P - Pohariu Ioan/ A - Rus Olga, d - 1.700 lei; AP bl. R1, R2, R3, R4, str. Rândunelelor, P - Alexandru Ion/ A - Mitu Vasilica, d - 2.028,15 lei; AP Gladiola, str. Crizantemelor, nr. 39, P - Geambaşu Gheorghe/ A - Beli Julieta, d - 2.700 lei; AP 29 Est, str. Brotăcei, nr. 7, P - Miclaus Nicu/A - Mişca Leonora, d - 4.953,11 lei; AP 17 Sud, str. Frunzelor, nr. 14, P - Mirea Ion/ A - Dandu Laurenţiu, d - 957,88 lei; AP 22 Sud, str. Frunzelor, nr. 18, P - Vasile Aurelia/ A - Petrovici Gheorghe, d - 1.832,29 lei; AP R8, str. Rândunelelor, bl. R8, P - Grădinaru Gheorghe/ A - Grădinaru Cătălina, d - 592,25 lei.