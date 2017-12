3 persoane mor de tuberculoză în fiecare minut

Trei persoane mor de tuberculoză în fiecare minut în lume și numai 2% dintre pacienți au acces la noile medicamente - arată mai multe asociații, care au tras un semnal de alarmă cu două zile înainte de Ziua internațională de luptă împotriva tuberculozei (24 martie), transmite AFP, citată de Agerpres. Potrivit Coalition PLUS, care reunește mai multe asociații de luptă împotriva SIDA, printre care asociația Aides, peste 9 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 1,5 milioane au murit de această boală în 2014. ”Persoanele cu HIV sunt deosebit de expuse la tuberculoză, cea mai frecventă boală legată de SIDA și principala cauză a mortalității la seropozitivi”, arată Coalition PLUS într-un comunicat, subliniind că situația este îngrijorătoare în Africa, dar și în România, unde se înmulțesc cazurile de rezistență în lipsa accesului la tratamente și îngrijiri. Și Medecins sans Frontieres (MSF) regretă că, la doi ani de la aprobarea lor, două substanțe - bedaquilina și delamanida - care permit tratarea pacienților cu tuberculoză multirezistentă la cele mai obișnuite tratamente nu sunt administrate decât la 2% dintre pacienții care ar avea nevoie de ele. ”După o jumătate de secol de așteptare, avem în sfârșit medicamente noi care ar putea salva cei mai bolnavi pacienți și este foarte frustrant să nu le poți oferi tuturor celor care au nevoie de ele”, afirmă dr. Joseph Tassew, coordonator medical al MSF Rusia, țară în care se înregistrează printre cele mai multe cazuri de tuberculoză multirezistentă. ”Tuberculoza este vindecabilă, dar ea este totuși boala infecțioasă cea mai ucigătoare în lume”, arată dr. Grania Brigden, specialist în tuberculoză pentru Campania de acces la medicamente esențiale (CAME) a MSF. Coalition PLUS apreciază că ”este indispensabilă accelerarea ripostei mondiale” și că este necesară ”o mobilizare crescută în lupta împotriva tuberculozei și HIV, adevărate catastrofe sanitare mondiale”, încheie AFP.