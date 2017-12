3 zile de foc în România! Vezi câte grade vor fi la Constanța!

Urmează 3 zile de foc pentru România, susțin meteorologii, care au emis o atenționare de caniculă, valabilă pentru zilele de 12, 13 și 14 iulie în toată țara, în această perioadă fiind anunțate temperaturi maxime de 35...37 de grade Celsius și local, în Delta Dunării, de 38 de grade Celsius. Atenționarea meteo intră în vigoare marți, 12 iulie, și este valabilă până joi, 14 iulie, perioadă în care vremea călduroasă va persista în toată ţara. În primele două zile va fi caniculă în vest şi sud-vest, unde vor fi valori maxime de 35...37 de grade C. Joi, canicula va cuprinde şi regiunile sudice şi centrale, iar în Lunca Dunării se vor înregistra temperaturi în jurul a 38 de grade C. Disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi pe areale din ce în ce mai extinse. La Constanța, pe 12 iulie, temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 31 de grade C, iar cea minimă între 16 și 21 de grade C; pe 13 iulie, temperatura maximă va fi cuprinsă între 27 și 33 de grade C, iar cea minimă între 17 și 23 de grade C, potrivit meteorologilor. Joi va fi o zi extrem de călduroasă la Constanța. Gradele din termometru vor urca până la 35 de grade C, iar minimele vor fi între 18 și 22 de grade C. Meteorologii anunță și că, din a doua parte a zilei de joi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în accentuare treptată, iar valorile termice vor scădea semnificativ în majoritatea regiunilor, exceptând sud-estul teritoriului, unde, local, canicula va persista şi în data de 15 iulie.