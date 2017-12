3.000 de euro pentru cazarea de Ziua Marinei! Iată ultimele camere vacante!

Ziua Marinei este poate printre cele mai mari evenimente care au loc an de an la Constanța și de aceea mii de turiști își programează vacanțele în perioada datei de 15 august, pentru a participa la numeroasele manifestări organizate pentru a celebra cu fast sărbătoarea marinarilor. Nu e de mirare că locurile de cazare s-au rezervat demult și că doar cu puțin noroc mai găsesc camere turiștii care nu au făcut rezervări din timp. Cu noroc și cu mână largă, pentru că prețurile de acum sunt mult mai mari decât cele pe care un turist le-ar fi plătit dacă și-ar fi cumpărat vacanță în martie sau aprilie. Pe un site de rezervări online, booking.com, un apartament de tip suită într-unul dintre cele mai luxoase complexe hoteliere de pe litoral, din Mamaia Nord - Phoenicia Holiday Resort, costă pentru 3 nopți de cazare, în perioada 12 - 15 august, 2.100 de euro, cu micul dejun inclus, iar pe același site, cazarea într-un bloc de apartamente din inima Mamaiei, la Melbo Apartaments, în aceeași perioadă, costă 3.000 de euro, pentru cele mai bune condiții într-un apartament de tip Penthouse. De acești bani, un turist poate petrece un sejur de o săptămână într-o insulă exotică de vis.

Pentru cei care nu vor să arunce cu banii pe fereastră, agențiile de turism spun că au încă oferte care să fie pe placul și buzunarul românilor. ”Pentru stațiunea Mamaia încă se mai găsesc camere disponibile, însă nu la hoteluri de 5 stele. Avem, de exemplu, camere disponibile în perioada Sfintei Marii la hoteluri de 3 și 4 stele. Pentru 3 nopți de cazare cu mic dejun inclus la un hotel de 3 stele, un turist va plăti 1.070 de lei, iar la 4 stele, fără masă, un minisejur de 3 nopți va plăti 1.280 de lei”, a explicat, pentru ”Telegraf”, directorul agenției Paradis Vacanțe de Vis, Camelia Ciurea. Dacă turiștii preferă să își facă vacanța în regim all inclusive, aceștia trebuie să bage mai adânc mâna în buzunar, pentru că pentru 3 nopți la un hotel de 3 stele în Mamaia vor plăti 1.840 de lei pe cameră.

MAI IEFTIN ÎN SUDUL LITORALULUI

Pentru zona de sud a litoralului, tarifele sunt mai mici, explică Ciurea, așa că, pentru 3 nopți la un hotel de 3 stele din Saturn, un turist va plăti aproximativ 700 de lei, iar pentru condițiile de la 4 stele, în regim demipensiune, costurile ajung la 1.270 de lei. În regim all inclusive, costurile pentru cazarea la 3 stele în Eforie Nord urcă la 1.575 de lei. Specialistul a explicat că agențiile mai au camere în hoteluri, însă și cererea este mare în această perioadă. ”Avem cereri din partea turiștilor și avem camere pentru toată lumea. Însă trebuie precizat că, atunci când cumperi o vacanță last minute, iei ce se mai găsește. Adică ce hoteluri nu s-au ocupat în primele valuri de rezervări”, a explicat Camelia Ciurea.

REZERVĂRILE LAST MINUTE AU CRESCUT CU 25%

Cu toate că prețurile sunt mai mari și oferta mai mică pentru cei care cumpără vacanțe last minute, agențiile spun că rezervările de acest fel au crescut cu 25% în acest an. Evenimentele din ultimul an, din Turcia în special, dar și din alte destinații turistice europene, i-au determinat pe unii turiști români să aștepte până în ultimul moment atunci când își aleg vacanțele, numărul rezervărilor last minute crescând în acest an cu 25%, potrivit datelor agenției Paravion. Astfel, tot mai mulți români își fac rezervările pentru vacanțe cu o săptămână sau chiar cu câteva zile înainte de plecare, destinațiile preferate fiind Grecia, Spania și Portugalia. În plus, o parte dintre turiștii care aveau în plan să își petreacă vacanța de vară în Turcia au renunțat la litoralul turcesc și au migrat către oferte de ultimă oră în Grecia, Spania sau Portugalia. În ceea ce privește bugetul, tinerii alocă un buget mediu de circa 700 euro, suficient pentru transport cu avionul dus-întors, cazare cu demipensiune sau all inclusive pentru două persoane, în timp ce seniorii cheltuiesc, în medie, 800 euro pentru o vacanță în doi cu aceleași facilități incluse. Potrivit datelor Paravion, anul acesta circa 20% din pachetele last minute comercializate de agenție au fost achiziționate de turiștii români cu vârste între 35 și 50 de ani.