35 % din femeile de etnie rromă s-au căsătorit înainte de vîrsta de 16 ani

Ponderea tinerelor de etnie rromă care au căsătorii timpurii (înaintea vîrstei de 20 de ani) este în creştere, de la 70%, în cazul generaţiei cu vîrste cuprinse între 25-29 de ani, la 84% în cazul generaţiei de 20-24 de ani. Ponderea tinerelor care se căsătoresc sub vîrsta majoratului (sub 18 ani) este, de asemenea, în creştere: de la 44,6 în cazul generaţiei de 25-29 ani la 52,1%, în cazul generaţiei de 20-24 ani. Datele de cercetare ale unui recent studiu demografic arată că, în cazul populaţiei de etnmie rromă, vîrsta la prima căsătorie a femeilor este foarte scăzută: 35% din femeile căsătorite au făcut această opţiune înainte de vîrsta de 16 ani, 31% s-au căsătorit în perioada de vîrstă de 17-18 ani, 26% au realizat prima căsătorie între 19 şi 22 de ani, iar 8% s-au căsătorit după vîrsta de 22 de ani. Un aspect demografic important care caracterizează populaţia de rommi este căsătoria precoce sau timpurie, întemeierea unei familii la vîrste coborîte prin comparaţie cu modelul majoritar. Acest comportament demografic al căsătoriei timpurii are loc în condiţiile în care căsătoria nelegalizată sau cuplul consensual sînt forme de întemeiere a familiei aflate în creştere în general în România, dar în special în cazul grupului etnic de rromi.

Într-o anchetă a Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) din 1998 aproape 40% din cuplurile din eşantion erau angajate în „căsătorii fără acte”. În cazul categoriei „căsătorie fără acte” nu se cunoaşte ponderea cuplurilor consensuale, respectiv a celor care se angajează într-o relaţie, fără a trece prin ritualul legitimator al nunţii în faţa comunităţii şi a cuplurilor care consfinţesc relaţia lor în faţa comunităţii. Potrivit opiniilor unor experţi şi lideri rommi, cuplurile consensuale care îşi legitimează relaţia prin nuntă în interiorul comunităţii sînt majoritare. Incidenţa căsătoriei fără acte este mult mai ridicată în cazul grupelor de vîrste tinere, fiind de 83% în cazul categoriei 15-19 ani, comparativ cu 20% în cazul categoriei de vîrstă 45-49 ani. Comparativ cu procentul populaţiei feminine a României pe ansamblul său, care preferă căsătoria fără acte (2,6%), procentul corespunzător pentru populaţia feminină de etnie rromă este de peste 15 ori mai ridicat.