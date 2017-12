44 de constănțeni, spitalizați cu boli diareice acute!

Bolile diareice acute dau și în continuare bătaie de cap medicilor infecționiști, deși sezonul lor a trecut (știut fiind faptul că, vara, numărul bolilor este mare). Astfel, în perioada 19 - 25 septembrie, au fost diagnosticate la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanța 74 de cazuri de boală diareică acută, din care 44 de persoane au necesitat îngrijire pe patul de spital, starea lor de sănătate fiind precară.

REAMINTIM MĂSURILE

Reamintim măsurile ce trebuie respectate pentru a nu ajunge la spital cu BDA, potrivit medicilor. Astfel, specialiștii au explicat că BDA este dată de o mare diversitate de germeni (bacterii, virusuri, protozoare, fungi). Indiferent cărei clase aparțin și ce denumire poartă, germenii infecțioși cauzează o diaree acută infecțioasă, care se manifestă vizibil prin scaune apoase frecvente, deshidratare în grade variate (care reprezintă urgență principală în asemenea situații), vărsături, febră. Potrivit masterului european în promovarea sănătății și educație pentru sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, dr. Loti Popescu, profilaxia bolii diareice implică aplicarea unui întreg ansamblu de măsuri de prevenire și de supraveghere a infecțiilor intestinale. Pentru aceasta, trebuie respectate o serie de măsuri de igienă personală și colectivă, astfel: spălarea pe mâini ori de câte ori este cazul (înainte și după masă, după folosirea WC-ului, la venirea acasă); spălarea sub jet puternic de apă a fructelor și legumelor; consumul de apă doar din surse sigure, autorizate; verificarea termenului de garanție și a menținerii la rece pentru toate alimentele pe care le cumpărăm; evitarea consumului de conserve mai ales în sezonul cald; evitarea consumului de băuturi neîmbuteliate; evitarea consumului de alimente care se alterează repede (frișcă, creme, maioneze), a înghețatei dezghețate, mai ales în sezonul cald; efectuarea controalelor periodice (examene bacteriologice) pentru personalul care lucrează în sectorul alimentar, personalul din instalațiile centrale de apă și personalul de îngrijire din sectorul infantil. Prevenirea este singurul mijloc de protecție împotriva infecțiilor și a BDA, reamintesc an de an medicii.