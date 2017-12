50% dintre automobilele româneşti trebuie să fie hibride

După cum am mai afirmat, povestea românească a maşinilor electrice începe să frizeze SF-ul, desigur unul de proastă calitate, care îl are drept autor pe ministrul Mediului, Laszlo Borbely. Acesta a declarat ieri cum că marile centre comerciale ar putea primi sprijin din Fondul de Mediu pentru a instala staţii de încărcare a maşinilor electrice. “Trebuie creat sistemul de infrastructură a încărcării acestor maşini. Noi vom da sprijin şi lucrăm deja la un Ghid la Fondul de Mediu pentru a sprijini acele unităţi, de exemplu mall-urile, care ar introduce asemenea încărcătoare la sediul lor. Este o problemă la nivelul UE. În Cartea Verde a Transporturilor se prevede ca, până în anul 2050, maşinile convenţionale să nu mai aibă acces în oraşele mari. Fiecare ţară trebuie să ia măsuri ca până în acel an să reducă numărul maşinilor convenţionale”, a menţionat Borbely. În ceea ce priveşte facilităţile acordate celor care optează pentru achiziţionarea de maşini electrice, şeful MMP a spus că vor exista scheme mai avantajoase, însă acest lucru depinde şi de ofertele producătorilor.

NU AR TREBUI MAI ÎNTÂI CUMPĂRATĂ MAŞINA? “Depinde şi de producători. Până când producătorii nu vin cu oferte de maşini electrice care să fie accesibile, e mai dificil să convingi cetăţeanul că trebuie să dea 8.000 sau 9.000 de euro mai mult decât la o maşină convenţională”, a declarat el. Menţionăm că Guvernul a adoptat, în data de 20 aprilie a.c., un act normativ prin care sunt acordate facilităţi persoanelor fizice şi juridice care achiziţionează maşini nepoluante şi eficiente energetic, respectiv vehicule de transport rutier electrice sau hibrid. Astfel, persoanele fizice, instituţiile publice şi administraţiile locale şi centrale vor beneficia la achiziţia unui automobil electric de patru vouchere de 3.800 lei, dacă participă la Programul Rabla (casează o maşină veche şi achiziţionează o maşină electrică), respectiv de o reducere de până la 20% din preţul automobilului electric, dar nu mai mult de 3.700 de euro, în lei, la cursul oficial, dacă achiziţia nu se face prin Programul Rabla. Cei care vor achiziţiona automobile hibrid vor beneficia de două vouchere de 3.800 de lei, respectiv de o reducere de preţ de maximum 10%, dar nu mai mult de 1.800 de euro. În prezent, singura facilitate pentru cei care cumpărau autovehicule electrice sau hibrid era scutirea de taxa de primă înmatriculare.

TRANSPORTURILE EUROPENE, ÎN ALB ŞI VERDE Conform unei directive europene din 2009, toate statele UE au obligaţia să vină cu facilităţi pentru vehiculele nepoluante şi eficiente energetic. De asemenea, Cartea Albă a Transporturilor a Comisiei Europene prevede ca jumătate din automobilele înregistrate până în 2030 să fie electrice sau hibrid, iar până în anul 2050, toate oraşele mari din UE să interzică accesul vehiculelor pe benzină şi motorină.