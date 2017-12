51 de medicamente, printre care interferon free, pe lista de compensate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că sunt 51 de decizii pentru includerea condiţionată pe lista de medicamente compensate şi gratuite a unor molecule, printre care şi pentru tratamentul fără interferon al hepatitelor virale, cronice şi al cirozelor hepatice tip C. ”Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale a emis deciziile pentru 51 de molecule care pot beneficia de includere condiţionată în lista de medicamente compensate şi gratuite, dintre care şi molecule pentru tratamentul fără interferon al hepatitelor virale, cronice şi al cirozelor hepatice tip C. Criteriile de includere a pacienţilor în tratament cu interferon free sunt postate pe site-ul CNAS, în transparenţa decizională. Conform acestor criterii, într-o primă etapă, vor beneficia de tratament pacienţii aflaţi într-un stadiu avansat de fibroză, precum şi pacienţi aflaţi în stadiul F4 şi care nu au răspuns la tratamentele anterioare”, a anunţat CNAS, într-un comunicat. Comisia de negociere a contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat, constituită din reprezentanţi ai Ministerului Sănătaţii, Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM) şi CNAS, se întruneşte lunar pentru a analiza cererile deţinătorilor de autorizații de punere pe piaţă. Potrivit CNAS, încheierea contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat are ca scop includerea în tratament a unui număr cât mai mare de pacienţi. ”Acest tip de contracte sunt absolut necesare pentru a ne asigura că includem în tratament un număr cât mai mare de pacienţi. Urmărim ca răspunsul la tratament să fie cât mai eficient, iar contractul cost-volum-rezultat va face posibilă decontarea din fond doar a acelor tratamente care dau rezultate”, a declarat preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea. Tratamentele inovatoare pentru afecţiunile hepatice tip C au fost introduse de sistemele de sănătate din Europa recent. De exemplu, în Franţa, în noiembrie 2014 a fost introdus tratamentul fără interferon. România se numără printre primele ţări est-europene care introduc tratamentele de ultimă generaţie pentru hepatita C.