55 de ani de la înfiinţarea Divizionului de Dragaj

În urmă cu 55 de ani, pe 1 august 1951 a fost înfiinţat Divizionul 596 Dragaj, format din şase dragoare de bază. În prezent, Divizionul de Nave Minare-Deminare are în compunere Puitorul de Mine 274 "Vam. Constantin Bălescu" şi Dragoarele Maritime 24 "Lt. Remus Lepri", 25 "Lt. Lupu Dinescu", 29 "Lt. Dimitrie Nicolescu" şi 30 "Slt. Alexandru Axente". În dana militară au fost celebraţi cei 55 de ani ai Divizionului de Dragaj. Astfel, la primele ore ale dimineţii, chiar în faţa navelor care fac parte din acest divizion, foştii membri ai echipajelor alături de cei actuali au ţinut o serie de discursuri, au depănat amintiri din misiuni şi au simulat o lansare la apă a unei mine. Pentru unul dintre foştii ofiţeri, 1 august a avut o dublă semnificaţie, deoarece a împlinit 74 de ani în aceaşi zi cu Divizionul pe care l-a codus în perioada 1970-1979. “De-a lungul timpului am îndeplinit numeroase misiuni. Astfel, la dragoarele de bază am făcut 700 de zile pe mare şi 9000 de ore fără avarii. Înainte de a veni pe dragoare, am fost doi ani pe submarinul şi alţi doi pe submarinul ”, a declarat contraamiralul (r) Aristică Bărdan, fost commandant al Divizionului de Dragaj. De asemenea, contraamiralul (r) a fost cel care a condus Divizionul în cel mai lung marş al său, din portul Batumi pînă la Constanţa. Chiar dacă navele au fost înlocuite de-a lungul timpului, dragoarele sînt cele mai vechi din compunerea Flotei, însă situaţia se va schimba în cîţiva ani. “Pînă în 2008 ne vom înnoi, deoarece vom achiziţiona primele vînătoare de mine. De asemenea, din echipajul nostru va face parte prima femeie, care tocmai a absolvit Academia Navală ”, a declarat cmdr. Aurel Pichiliţă, comandantul Divizionului de Dragoare. De asemenea, la bordul unuia dintre dragoare a fost simulată lansarea la apă a două mine. “Este vorba despre două mine de tipul MMCA1 , adică mină maritimă de contact cu antenă care explodează la contactul cu o navă. Este foarte simplu felul în care aceasta acţionează: mina pluteşte, dar ancora se inundă şi tage mina la adîncimea stabilită de noi. În momentul în care o navă trece peste ea, aceasta explodează”, a declarat cpt. Dragomir Laurenţiu. De-a lungul timpului, dragoarele de mine au participat la misiuni internaţionale în colaborare cu nave aparţinînd statelor member NATO. De asemenea, anul acesta, în luna noiembrie, o navă dragoare va participa la exerciţiul Turckish Minex care va avea loc în Marea Egee.