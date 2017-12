95 de ani sub acelaşi steag!

ANIVERSARE Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi, totodată, realizarea dezideratului primordial al locuitorilor din Spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. De 95 de ani, românii sărbătoresc Marea Unire de la Alba Iulia, unde Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul şi Regatul Român s-au reîntregit sub acelaşi stindard. După 1989, 1 Decembrie a devenit Ziua Naţională a României. În acest an, autorităţile vor organiza ample acţiuni, care să marcheze marele eveniment. Şi, pentru că dezideratul Unirii nu ar fi fost posibil fără jertfa ostaşilor români, autorităţile publice centrale au pregătit o serie de ceremoniale de depuneri de coroane la monumentele închinate înaintaşilor care au făcut posibilă Unirea de la Alba Iulia. Evident, cele mai ample acţiuni dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale vor avea loc în Capitală, unde zeci de mii de bucureşteni, şi nu numai, sunt aşteptaţi în Piaţa Arcului de Triumf, monument care reprezintă victoria României în Primul Război Mondial şi care comemorează sacrificiul suprem a mii de soldaţi români care au murit pentru ca România să se reîntregească, iar cei de aceeaşi limbă şi cultură să fie uniţi. Evenimente similare vor avea loc şi în judeţul Constanţa, în mai multe localităţi, unde autorităţile locale vor marca Ziua Naţională aşa cum se cuvine.

BUNĂTĂŢI ROMÂNEŞTI PENTRU EUROPENI Până când România va îmbrăca haine de sărbătoare, Ziua Naţională a fost aniversată în avans la sediul Comisiei Europene, unde, ieri, europenii au fost serviţi cu produse tradiţionale româneşti, precum sărmăluţe, ciorbă de perişoare, salată de vinete. La prânz, în Piazza Berlaymont din sediul central al Comisiei Europene, pastrama ciobănească, jumările de casă, salamul de Sibiu, brânza de burduf, pieptul de raţă şi costiţa ţărănească, dar şi vinurile româneşti au încântat papilele gustative ale trecătorilor. Totodată, la cantina Comisiei Europene, meniul a inclus, în premieră, salată de vinete şi salată de boeuf, ciorbă de perişoare, sărmăluţe în foi de varză şi plăcintă cu brânză şi stafide. Sărbătorirea Zilei Naţionale a României s-a încheiat cu o recepţie oferită de comisarul european pentru Agricultură, Dacian Cioloş, şi cu un concert susţinut de violonistul George Tudorache, prim-concert-maestru al Orchestrei Filarmonice Regale din Liege şi al Orchestrei Filarmonice din Londra.

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită mai devreme la Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, din Constanţa. Elevii claselor V - VIII, împreună cu profesorii, au organizat, ieri, o serie de manifestări. Prin evenimentul numit simplu „La mulţi ani, România!”, copiii au dorit să arate că sunt mândri că sunt români şi că „românismul” astfel înţeles nu este doar o vorbă goală sau doar un alt eveniment care trebuie bifat. Atât elevii, cât şi profesorii s-au îmbrăcat în costume populare, au purtat fundiţe făcute din panglică tricoloră, în semn de respect pentru ţară, şi au purtat steaguri. Evenimentul a debutat cu vernisajul unui concurs de desene ale elevilor de la clasele V - VIII, coordonat cu profesionalism şi dăruire de profesorul de desen Ina Burduţă, având ca temă 1 Decembrie 1918. Cu acest prilej, elevii care au realizat cele mai frumoase desene au fost premiaţi atât cu diplome, cât şi cu mici cadouri. După vernisaj, elevii clasei a VI-a A, îmbrăcaţi în costume specifice diferitelor etnii (spaniolă, grecească, turcă, tătară, rusească), simbolizând multietnicitatea dobrogeană, au prezentat panouri cu diferite informaţii, defilând mândri printre „români”. Alte clase au ales să prezinte o expoziţie culinară, pe zone, sau să-şi înfrumuseţeze spaţiul unde învaţă cu desene şi ornamente tradiţionale. Cel mai emoţionant moment pentru elevi a fost când au ieşit în curtea şcolii, unde au „încins” o horă uriaşă a unirii şi au cântat „Deşteaptă-te, române!”. Cântecul patriotic a răsunat până seara pe holurile şcolii, elevii dorind să continue şi astăzi celebrarea Zilei Naţionale.

PÂINE ŞI SARE După ce au prezentat un elocvent moment artistic, două eleve îmbrăcate în costum naţional au oferit cadrelor didactice pâine (un imens colac tradiţional dobrogean a fost rupt în mai multe bucăţi - n.r.) şi sare. „Este un eveniment care se organizează în fiecare an, însă, de la an la an, lucrurile par a avea mai multă încărcătură emoţională, mai mult sentiment patriotic. Este cu atât mai îmbucurător cu cât elevii nu se sfiesc să se îmbrace în costum popular, să-şi pună în piept tricolorul şi să iasă pe stradă pur şi simplu şi să cânte „Noi suntem români” sau „Deşteaptă-te, române!”. Începe să devină o tradiţie frumoasă”, a spus profesorul de istorie Mirela Roşioru. Ea a precizat că, în istoria noastră, 1 Decembrie marchează momentul când toţi românii au început să trăiască între graniţele aceluiaşi stat. „Din păcate, România Mare, creată în 1918, nu a durat decât 22 de ani. În momentul de faţă avem mulţi români în afara graniţelor şi cu atât mai mult ziua de 1 Decembrie ne aduce aminte de ce a însemnat acum 95 de ani”, a mai spus Roşioru.

ELEVII AU ÎNVĂŢAT CE SIMBOLIZEAZĂ 1 DECEMBRIE, MULŢI SPUNÂND CĂ SE SIMT MÂNDRI CĂ SUNT ROMÂNI.

„Consider că este o zi foarte importantă pentru noi şi toată lumea ar trebui să o respecte”, a spus Andreea Dragoş, elevă în clasa a VI-a A. La rândul ei, Ioana Leca, elevă în clasa a VII-a A, a spus că „ziua de 1 Decembrie este foarte importantă pentru noi, ca români, iar sărbătorirea ei trebuie să devină o tradiţie”: „Dacă nu ducem tradiţia mai departe, nu ne vom mai putea deosebi de alte ţări”. Potrivit directorului unităţii de învăţământ, prof. Daniela Badea, pentru reuşita manifestării, meritul incontestabil aparţine elevilor şi profesorilor. „Nu se poate aprecia decât cu multe cuvinte de laudă ce au făcut elevii şi profesorii pentru a puncta acest eveniment important”, a declarat prof. Badea.

Au mai contribuit la organizarea evenimentului: Luminiţa Pocora - consilier educativ, Andreea Manole - profesor de geografie, Carmen Guguş - profesor de română, Mihaela Ignat - profesor de religie, Alina Bileca - profesor de matematică, Mariana Radu - profesor de biologie şi Mirela Roşioru - profesor de istorie. Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” nu este singura care a sărbătorit ziua de 1 Decembrie. Şi alte unităţi de învăţământ constănţene au organizat şi vor organiza, în aceste zile, evenimente care vor marca Ziua României.

Lista cu elevii premiaţi la concursul de desene

Locul I - Evelina Ticu (cls. a VIII-a B), locul II - Mădălina Milica (cls. a VIII-a B), Alexandra Chiru (cls. a VI-a B), Iesimiel Stănescu (cls. a VIII-a C).

Menţiuni: I - Miruna Ilie (cls. a V-a B), II - Maria Brânză (cls. a VII-a B), III - Natalia Melinte (cls. a V-a B), IV - Otilia Buciuneanu (cls. a VII-a B), V - Andreea Rădulescu (cls. a VI-a B), VI - Diana Zamfirescu (cls. a VIII-a B).

Diplome de participare: Mădălina Topârceanu (cls. a V-a A), Flaviu Bălan (cls. a V-a A), Alexandra Capbun (cls. a VII-a B), Eduard Ionescu (cls. a VIII-a C), Karen Modi (cls. a VII-a C), Alexandru Ivanciu (cls. a VII-a A), Răzvan Lăpuştea (cls. a V-a A), Ionuţ Abagiu (cls. a V-a A), Andrei Răuş (cls. a V-a A), Bianca Nicolae (cls. a V-a A), Andrei Marcu (cls. a V-a C), Alina Pelea (cls. a VII-a C), Miruna Caba (cls. a V-a C), Iulia Ghiţescu (cls. a VIII-a C), Ruxandra Ulian (cls. a V-a A), Andra Negrea (cls. a V-a B), Ioana Călătoru (cls. a VI-a A).