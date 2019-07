A fost anunțat programul partidelor din turul secund al Ligii Campionilor la fotbal

După eliminarea campioanei Kazahstanului, FC Astana, după 0-1 și 3-1, campioana României, CFR Cluj, va înfrunta în turul secund din UEFA Champions League campioana Israelului, Maccabi Tel Aviv. Manşa tur a fost programată la Cluj-Napoca, la 24 iulie, de la ora 21.00, iar returul va avea loc în deplasare, la 30 iulie, de la ora 20.00, la Netanya.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a felicitat echipa clujeană pentru calificare la conferința de presă premergătoarea meciului pe care Viitorul îl va susține vineri seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, împotriva nou-promovatei Chindia Târgoviște. „Felicitări celor de la CFR, pentru că au făcut un meci fantastic. Chiar dacă Dan a încercat puțin să-i umfle, și pe dreptate, că aveau niște rezultate în spate, iei am simțit că nu era o echipă așa de puternică. Văzând meciul, mi-am dat seama că are șanse foarte mari să se califice. Bravo lui Dan, bravo lor, bravo jucătorilor, care au făcut un meci foarte bun. O calificare normală. Cred eu că încă fotbalul românesc e mai bun ca al lor. Sperăm să ne calificăm și noi după aceea, să aducem puncte, să fim acolo. Câștigi meciurile, aduc încredere, entuziasm. Sperăm să rămânem cât mai mult timp acolo (n.r. - în Europa)”, a declarat Gică Hagi.

Programul celorlalte meciuri din prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal este următorul -

Marţi, 23 iulie

Viktoria Plzen (Cehia) - Olympiacos Pireu (Grecia)

Saburtalo (Georgia) - Dinamo Zagreb (Croaţia)

PSV Eindhoven (Olanda) - FC Basel (Elveţia)

The New Saints (Ţara Galilor) - FC Copenhaga (Danemarca)

Sutjeska (Muntenegru) - Apoel Nicosia (Cipru)

Miercuri, 24 iulie

Bate Borisov (Belarus) - Rosenborg Trondheim (Norvegia)

Ferencvaros (Ungaria) - Valletta FC (Malta)

Maribor (Slovenia) - AIK Stockholm (Suedia)

Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - HJK Helsinki (Finlanda)

Celtic Glasgow (Scoţia) - Kalju (Estonia)

Dundalk (Irlanda) - Qarabag (Azerbaidjan)