A fost anunţată ora la care joacă Simona Halep cu Angelique Kerber

07:11:13 / 05 Iulie 2016

Felicitari

Desi cred ca nu a evoluat la nivelul maxim al posibilitatilor ei bine ca Simona a invins si se mentine in plutonul fruntas al tenisului mondial. Pentru oricare tenismena romanca a fi in primele 50 in topul mondial ar fi si este,o mare onoare. Insa in toate comentariile scrise si vorbite se sare peste un amanunt foarte-foarte important:Keys in setul decisiv a jucat accidentata. Evident ca Simona nu-i vinovata si de aeea trebuie felicitata