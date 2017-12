A fost fixat traseul... spre sănătate!

De Ziua Mondială a Inimii, ieri, reprezentanţii Fundaţiei Române a Inimii (FRI) şi Societăţii Române de Cardiologie au lansat programul „Promenada Inimilor”, proiect de amenajare a unui traseu accesibil, cu lungimea de 3 km, în oraşul Constanţa. Şeful Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, dr. Irinel Parepa, implicată în proiect şi participantă, a declarat, în timp ce parcurgea traseul... spre sănătate, că medicii doresc să încurajeze persoanele de toate vârstele să facă mişcare, ea fiind esenţială pentru a avea o inimă „de fier”. De altfel, specialiştii atrag atenţia asupra datelor statistice, care sunt îngrijorătoare de la an la an. Nu de mult, preşedintelele FRI, prof. dr. Dan Gaiţă, a declarat că, „la fiecare 30 de minute, un român face infarct miocardic, unul din trei români suferă de hipertensiune arterială. De asemenea, şapte milioane de români suferă de una dintre manifestările generalizate ale bolilor cardiovasculare”. Dr. Gaiţă spune că toate aceste boli pot fi prevenite, iar mişcarea zilnică este elementul central al optimizării modului nostru de viaţă.

Vremea mohorâtă de ieri nu a atras prea mulţi participanţi să parcurgă traseul amenajat în Parcul Tăbăcărie, dar cei prezenţi sunt hotărâţi să-l urmeze, dacă nu în fiecare zi, măcar de trei ori pe săptămână. „O să vin cu copiii să ne plimbăm, să alergăm, să ne jucăm. Chiar dacă vine gerul, o să-i îmbrac bine şi tot vom veni”, a spus Carmen, mamă a doi copii. Şi nu este singura decisă să-şi schimbe stilul de viaţă. „Recunosc că nu prea eram adepta mişcării. Mai mult cu maşina. Dar am să vin, atunci când pot, să fac mişcare. Am şi bicicletă, dar şi role, însă s-au prăfuit în casă. Am să le folosesc de acum încolo”, s-a decis Mădălina, o tânără de 38 de ani. Traseul va rămâne deschis pe timp nelimitat. Ziua Mondială a Inimii a fost organizată în 25 de oraşe din România.

Precizăm că, de Ziua Mondială a Inimii, şi Societatea Română de Hipertensiune a organizat campania naţională „Viteza ucide... nu numai în trafic. Controlează-ţi tensiunea arterială“, eveniment care, potrivit preşedintelui, prof. univ. dr. Maria Dorobanţu, urmăreşte să crească nivelul de conştientizare a populaţiei cu privire la riscul hipertensiunii arteriale. Prof. univ. dr. Dorobanţu a declarat că principalele metode de prevenţie a bolilor cardiovasculare sunt reprezentate de adoptarea unui stil de viaţă sănătos, ce implică mişcare fizică zilnică, o alimentaţie sănătoasă, verificarea constantă a tensiunii arteriale, precum şi menţinerea sub control a valorilor colesterolului şi glicemiei.