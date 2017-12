A fost identificat „Jihadi John“

Serviciile britanice de contrainformaţii l-au identificat pe „Jihadi John“, teroristul mascat ce apare în multe dintre filmele grupării teroriste Statul Islamic în care sunt decapitaţi ostatici occidentali. Potrivit BBC, bărbatul, care vorbeşte o engleză impecabilă, este cetăţeanul britanic de origine kuweitiană Mohammed Emwazi, în vârstă de aproximativ 25 de ani, care locuia în vestul Londrei şi era cunoscut de serviciile de securitate britanice din 2011, încă dinainte ca acesta să se alăture organizaţiei jihadiste SI. Bărbatul, căutat de toate serviciile secrete din lume, din vară, a făcut parte dintr-o reţea de 13 persoane din Londra implicate în acţiuni suspecte de terorism. Ostatici eliberaţi de gruparea extremistă au afirmat că acesta era unul dintre cei trei jihadişti britanici care îi păzeau pe occidentalii răpiţi în Siria. Cei trei britanici au fost numiţi John, Paul şi Ringo de ostatici şi erau cunoscuţi împreună ca ”the Beatles”.

Între timp, SI deţine ostatici 262 de asirieni în Siria, a declarat, ieri, activistul Osama Edward, fondatorul Reţelei Asiriene pentru Drepturile Omului, citat de CNN. ”SI cucereşte tot mai multe oraşe asiriene”, a declarat el. Numărul ostaticilor a crescut vertiginos de la cel estimat între 70 şi 100 de persoane, luni, la 150, miercuri. Printre ostatici se numără femei, copii şi bătrâni. Aceştia au fost răpiţi din 11 sate din zona Tal Tamer. Edward, care locuieşte în Suedia, dar are familia în zona atacată de gruparea teroristă, a declarat miercuri că informaţiile pe care le deţine provin de la echipele de pe teren ale Reţelei Siriene pentru Drepturile Omului. El susţine că se teme că ostaticii ar putea avea aceeaşi soartă ca asirienii din Irak şi cei peste 20 de membri ai minorităţii copte din Egipt decapitaţi de SI în Libia, luna trecută. În afară de persoanele capturate de SI, mii de familii au fost forţate să îşi părăsească locuinţele, a declarat el. După ani la rând în care au fost prinşi în mijlocul unui război civil, mulţi dintre aceşti asirieni au rămas fără alimente, apă şi alte produse de bază.

ISLAMIȘTI ARESTAȚI Autorităţile americane au arestat trei islamişti care intenţionau să deturneze un avion de pasageri pentru a ajunge în Siria, să se alăture combatanţilor SI. Unul dintre aceștia și-ar fi exprimat intenţia de a-l asasina pe preşedintele SUA, Barack Obama. Cei trei, Akhror Saidakhmetov, de 19 ani, originar din Kazahstan, Abdurasul Hasanovich Juraboev, de 24 de ani, din Uzbekistan, şi Abror Habibov, de 30 de ani, din Uzbekistan, locuiesc în cartierul new-yorkez Brooklyn. Potrivit CNN, Akhror Saidakhmetov a fost arestat miercuri după-amiază, pe aeroportul John F. Kennedy din New York, când încerca să urce într-un avion pentru a ajunge în Turcia, în drumul spre Siria. Abdurasul Hasanovich Juraboev avea un bilet de avion spre Istanbul, pentru luna martie, fiind suspectat de apartenenţă la SI şi de ajutarea lui Saidakhmetov. Abror Habibov este acuzat de complicitate. Doi suspecţi au fost arestaţi la New York, iar unul în Miami. Procurorii americani susţin că unul dintre terorişti a declarat că se intenţiona deturnarea unui avion de pasageri pentru a ajunge cu el în Siria, astfel încât grupul terorist Stat Islamic să aibă o aeronavă. Abdurasul Jaraboev postase următorul mesaj pe o reţea de socializare: ”Este oare posibil să devenim martiri oriunde am fi? Putem oare să îl împuşcăm pe Barack Obama, cu riscul de a ne pierde vieţile?”.