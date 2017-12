A fost inaugurat Parcul Evergreen din Mangalia

11:20:39 / 11 Septembrie 2016

parcuri jalnice in Constanta

Un oras mic ca Mangalia este in stare sa amenajeze un parc mare, irigat, cu toate dotarile. In Constanta, toate parcurile sunt intr-o stare jalnica! Nu sunt irigate, majoritatea nu au nici o floare, malurile lacului Tabacarie se prabusesc, este periculos sa te plimbi pe alei din cauza tinerilor care alearga pe tot felul de dispozitive, nu mai vorbesc de parcul din fata Prefecturii. Cred ca suntem singurul oras maritim din lume care nu are promenada de-a lungul marii. In afara promenadei foarte scurte de la Cazino, NIMIC! Orasul este foarte murdar si urat. Noul primar nu pare sa fie capabil sa puna ordine in acest oras. Sta la vorbe de claca cu cativa batrani sau inaugureaza o cismea de la marginea orasului. Mie mi-ar fi jena sa ma laud cu asa ceva!