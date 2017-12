A fost montată pista pentru CM de bob-skeleton starturi de vară

Constanța și stațiunea Mamaia se pregătesc pentru Campionatul Mondial de Bob și Skeleton Starturi, competiție organizată de Federația Română de Bob și Sanie, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, Asociația Litoral - Delta Dunării, Clubul Sportiv al Sporturilor de Iarnă (CSSI) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Cu o săptămână înaintea debutului oficial al evenimentului, organizatorii au decis să ofere turiștilor și constănțenilor posibilitatea de a se familiariza cu bobul, astfel că au transformat Piața Ovidiu în locul de antrenamente și demonstrații pentru public, în cadrul unei acțiuni de promovare a campaniei „Iarna car și vara sanie, facem sport și suntem sănătoși”.

Pista pe care va avea loc concursul oficial a fost deja montată în Piața Ovidiu, unde va rămâne până la 4 septembrie, urmând ca apoi să fie mutată în Piațeta Casino, locul de desfășurare al Campionatului Mondial de bob-skeleton starturi de vară, programat în perioadă 8-11 septembrie. Grație acestei inițiative, reprezentativele României și Austriei, aflate în cantonament la Constanța, vor avea avantajul de a se acomoda și antrena pe pista de concurs. „La startul competiției și-au anunțat prezența sportivi din zece țări, cum ar fi Germania, Austria, Rusia, SUA, Brazilia și chiar Jamaica. Austriecele au venit mai devreme și se pregătesc alături de noi. Facem partea atletică pe stadionul „Farul“, dar avem și un bob cu rotile, cu care facem simulări de coordonare”, a explicat antrenorul tricolorelor, Paul Neagu. „Ne-am pregătit intens până în urmă cu câteva săptămâni, după care am intrat pe ultima sută de metri și nu mai tragem atât de mult de noi, pentru că încercăm să lucrăm mai mult pe partea tehnică și la coordonare. Avem grijă și cu alimentația, pentru că este un capitol foarte important. Ne ajută foarte mult faptul că ne pregătim alături de austriece și contează foarte mult că ne antrenăm în echipă. Avem șanse la o medalie, dar depinde cât de bine pregătite sunt și adversarele noastre”, a adăugat Andreea Grecu, una dintre componentele echipei României. Sportiva constănțeană va face pereche cu unguroaica Olivia Vild, care a ales să reprezinte România. „Îmi place foarte mult la Constanța, mai ales că am ocazia să mă pregătesc împreună cu echipa. Voi reprezenta România la Campionatele Mondiale, pentru că în Ungaria nu avem echipă de bob, și sper să iau o medalie”, a declarat Olivia Vild.

Austriecele, care au sosit în urmă cu trei săptămâni la Constanța, s-au declarat încântate de condițiile de pregătire. „Venim pentru al doilea an consecutiv în România pentru a face pregătirea de vară. Este foarte frumos aici și avem condiții bune de pregătire. Cel mai mult ne place vremea, mai ales că în Austria a fost destul de ploios vara asta. Ne-am bronzat, am fost la plajă, dar și la cumpărături în oraș. Principalul obiectiv este sezonul de iarnă, dar ne gândim și la Campionatul Mondial de la Constanța, unde ne dorim să fim cele mai rapide. Nu știm cum s-au pregătit celelalte adversare, dar am făcut un mic concurs împotriva româncelor și le-am învins”, a spus Katrin Beierl, pilotul echipajului austriac. „Îmi place Constanța, oamenii sunt foarte drăguți, vremea este extraordinară, ne-am pregătit în condiții extraordinare și am avut ocazia să facem plajă. Sperăm să luăm o medalie, pentru că am muncit mult la antrenament”, a completat colega sa, Victoria Hahn, care este și campioană națională de haltere în Austria.

La Campionatele Mondiale se va concura la următoarele probe: masculin - bob 2 persoane și bob 4 persoane (masculin și/sau feminin), skeleton și feminin - bob 2 persoane, skeleton. Printre națiunile înscrise la campionat se numără România, Croația, Germania, Austria, Cehia, Jamaica, SUA, Brazilia și Slovacia.

Citește și:

Mamaia, gazda unei competiții majore a sporturilor de iarnă

Maria Constantin și Andreea Grecu au participat la CM de bob