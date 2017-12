A fost stabilită cauza decesului lui Bobbi Kristina Brown

Cauza decesului lui Bobbi Kristina Brown, fiica artistei Whitney Houston şi a rapperului Bobby Brown, care a murit pe 26 iulie, la 22 de ani, a fost stabilită de poliţişti, însă a fost secretizată, având în vedere că în acest caz ar putea fi făcute acuzaţii de omor. Poliţiştii din Fulton County, Georgia, continuă investigaţiile în acest caz, după ce fiica lui Whitney Houston a murit la şase luni după ce a suferit leziuni cerebrale ireversibile în urma unui accident încă neelucidat, petrecut în reşedinţa sa din suburbia Roswell a oraşului american Atlanta. Potrivit site-ului dedicat celebrităţilor TMZ, Nick Gordon, iubitul lui Bobbi Kristina Brown, a fost deja acuzat de omor prin imprudenţă, după ce i-ar fi oferit tinerei un... cocktail toxic ce a adus-o în stare de inconştienţă, după care ar fi băgat-o cu faţa în jos într-o cadă cu apă rece, fapt care i-a provocat leziuni cerebrale, după cum informa, în luna august, contactmusic.com.

Bobbi Kristina Brown a fost găsită, pe 31 ianuarie, fără semne vitale, în cadă, de iubitul ei, Nick Gordon, şi de un prieten comun al cuplului, într-o scenă macabră, ce a semănat foarte mult cu felul în care a murit mama ei. Whitney Houston, care s-a confruntat mulţi ani cu dependenţa de droguri, a murit înecată într-o cadă din hotelul Beverly Hills din Los Angeles, în 2012, la vârsta de 48 de ani. Administratorul averii lui Bobbi Kristina consideră că Nick Gordon i-a provocat leziuni cerebrale ireversibile tinerei, potrivit unor documente depuse de aceasta la o instanţă din SUA. Administratorul judiciar, Bedelia Hargrove, spunea în luna august că Nick Gordon este acuzat de omor prin imprudenţă şi provocare de dureri fizice şi suferinţă. Nick Gordon a fost acuzat deja, într-un alt proces, de 10 milioane de dolari, iniţiat la sfârşitul lunii iunie, că i-a provocat iubitei sale leziuni cauzatoare de moarte şi că i-a furat o sumă mare de bani din cont, în timp ce ea se afla în comă.

Bobbi Kristina Brown a fost înmormântată alături de mama ei, Whitney Houston, în cimitirul Fairview din Westfield, New Jersey, pe 3 august. Bobbi Kristina Brown era o cântăreaţă aspirantă şi a început să cânte alături de mama ei încă din 1999, cu ocazia single-ului ”My Love is Your Love”. În 2003, Bobbi Kristina şi mama ei au înregistrat un alt duet, ”Little Drummer Boy”, pentru un album de Crăciun. Tatăl ei este Bobby Brown, un artist rap şi R&B recompensat cu Grammy, care şi-a început cariera în calitate de solist al grupului New Edition.

