A furat mașina fostului său angajator!

09:42:44 / 01 Martie 2016

Mare ghinion !

Daca este adevarat ce spune chiar imi pare rau pentru de el ! Oare ITM-ul o fi ajuns vreo data pe la vreo stana , o cireada , o ferma indepartata ,etc. Tare as fi curios daca amaratii astia de vacari , ciobani , sclavi , si ce or mai fi .....or avea contracte de munca ?