A găsit 1.000 de lei şi i-a înapoiat banii posesorului

Un turist din Bucureşti a trăit la malul mării o întîmplare care l-a lăsat mut de uimire. Marţi seară, George Enescu, în vîrstă de 55 de ani, a făcut împreună cu soţia sa o plimbare pe faleza staţiunii Mamaia. Cei doi s-au aşezat pe o bancă, pentru a se odihni şi, după cîteva minute, şi-au continuat drumul. La un moment dat, George Enescu şi-a dat seama că borseta i-a dispărut: „Am uitat-o pe banca pe care stătusem. Cînd am realizat ce s-a întîmplat, m-am întors şi nu am mai găsit-o. Am început să mă uit prin toate coşurile de gunoi, sperînd că acela care a găsit-o a luat banii şi a aruncat actele pe undeva. Aveam în borsetă în jur de 1.000 de lei, permisul de conducere, buletinul de identitate şi mai multe cărţi de vizită. Cel mai rău mi-ar fi părut de documente. Am apucat să merg la Poliţia Mamaia pentru a anunţa faptul că mi-am pierdut borseta, cînd, după aproape o oră, am primit un telefon”. Surpriză: cel care l-a sunat era chiar bărbatul care-i găsise borseta pe banca din faţa hotelului „Ovidiu”. „Mi-a spus că mă sună pentru a mă anunţa că a găsit borseta pe care o pierdusem. Prima dată i-am cerut să păstreze banii şi să-mi aducă doar documentele, dar el mi-a refuzat cateoric propunerea şi mi-a răspuns că nici nu concepe să nu-mi înapoieze şi suma de bani pe care o aveam în borsetă”. Marian Sofronie, constănţeanul care a găsit borseta, s-a urcat imediat într-un taxi şi s-a dus la hotelul la care George Enescu s-a cazat pentru a se întîlnit cu acesta şi a-i înapoia bunurile. „Nu a vrut nici măcar să primească o recompensă pentru gestul lui. Vă spun sincer, nu mi-a venit să cred. E prima dată în viaţa mea cînd mi se întîmplă aşa ceva. Nici măcar nu mai speram să-mi recuperez bunurile. Nu mai ştiam ce să spun”, a povestit George Enescu, încă uluit de întîmplarea pe care a trăit-o. Marian Sofronie este consilier juridic şi are un cabinet particular. Bărbatul spune că nici măcar nu ar fi putut să doarmă dacă nu ar fi reuşit să-i înapoieze turistului borseta pe care a descoperit-o în timp ce făcea jogging în staţiunea Mamaia: „Gestul pe care l-am făcut este rezultatul educaţiei mele. Este ceea ce mă reprezintă ca om. Nu aş fi putut să păstrez banii pe care i-am găsit în acea borsetă. Sper ca gestul meu să poată deveni un exemplu pentru concetăţenii noştri”, a declarat Marian Sofronie. „Mi-a părut bine că am putut să-l liniştesc pe turistul care o pierduse. Era supărat foc cînd l-am sunat şi, după ce i-am spus că trebuie să ne întîlnim ca să-i dau documentele şi banii, mi-a mărturisit că nu-i vine să creadă ce i se întîmplă”, a mai adăugat constănţeanul.