A murit Bob Anderson, unul din interpreţii lui Darth Vader

Englezul Bob Anderson, unul din interpreţii celebrului personaj Darth Vader, personajul negativ din seria cinematografică ”Star Wars / Războiul stelelor” creată de George Lucas, a murit duminică, la vârsta de 89 de ani, a anunţat Federaţia engleză de Scrimă. În urma sa rămân soţia Pearl şi cei trei copii ai lor. Semifinalist la sabie în concursul pe echipe la Jocurile Olimpice de la Londra din anul 1952, Bob Anderson a avut o impresionantă activitate şi în cinema, în coregrafia şi dublarea scenelor de luptă cu arme albe. A jucat în pelicule cu James Bond, precum ”From Russia with Love / Din Rusia cu dragoste” sau “Die Another Day / Să nu mori azi”, ”Casino Royale”, precum şi în seriile ”Star Wars / Războiul stelelor” şi ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, dar şi în ”The Legend of Zorro / Legenda lui Zorro”.

Bob Anderson a fost unul din cei trei interpreţi ai lui Darth Vader. Acesta a interpretat scenele de luptă cu sabia din ”The Empire Strikes Back / Imperiul contraatacă” şi ”Return of the Jedi / Întoarcerea lui Jedi”. Apariţia sa în acest rol a fost ţinută secretă până în anul 1983, pentru a se crede că Darth Vader este jucat de un singur om. Actorul Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker în film, fiul lui Darth Vader şi erou pozitiv, a dezvăluit acest lucru într-un interviu, spunând că nu este corect ca lui Bob Anderson să nu i se recunoască meritele. Celebrul personaj a fost interpretat de actorul David Prowse, iar vocea i-a fost asigurată de actorul de culoare James Earl Jones.