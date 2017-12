A murit Bobby Keys, saxofonistul trupei The Rolling Stones

Saxofonistul de legendă al trupei The Rolling Stones, Bobby Keys a murit, la vârsta de 70 de ani. „Membrii trupei The Rolling Stones sunt bulversaţi de pierderea bunului lor prieten, saxofonistul legendar Bobby Keys”, au declarat membrii grupului britanic într-un comunicat. „Bobby a avut o contribuţie muzicală unică în grupul nostru încă din anii 1960. Ne va lipsi teribil de mult”, au adăugat acestea.

Născut în Texas, Bobby Keys, pasionat de jazz, a început să cânte la saxofon încă din adolescenţă. Talentul l-a ajutat să devină foarte repede un artist cunoscut şi a intrat în componenţa trupei The Rolling Stones încă din 1964. A colaborat şi cu The Beatles, celălalt grup britanic celebru din anii '60. L-a însoţit pe John Lennon, atât pentru a compune muzică, cât şi pentru a consuma alături de el tot felul de droguri, în timpul proiectului „Lost Week-end”, cele 18 luni haotice în timpul cărora solistul trupei The Beatles s-a despărţit de soţia sa Yoko Ono, în 1973 şi 1974.

Bobby Keys a evoluat apoi alături de alţi cântăreţi de calibru, precum Eric Clapton, Joe Cocker, Carly Simon şi Marvin Gaye. Saxofonul său a marcat în special acordurile piesei „Brown Sugar”, unul dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul trupei The Rolling Stones, pe care a însoţit-o în turnee timp de aproape cinci decenii, inclusiv la începutul acestui an. Mare consumator de canabis, Bobby Keys era un prieten apropiat al chitaristului Keith Richards, cu care avea în comun şi data de naştere, ambii s-au născut pe 18 decembrie 1943. „L-am pierdut pe cel mai bun prieten din lume şi nu pot să exprim în cuvinte tristeţea pe care o resimt acum, chiar dacă Bobby mi-ar spune că trebuie să îmi menţin moralul”, a declarat Keith Richards într-un mesaj publicat pe Twitter.

Bobby Keys era un petrecăreţ turbulent, chiar şi pentru stardardul trupei The Rolling Stones. „Am fumat joint-uri ţigări cu marijuana, vreme de peste 50 de ani şi nu voi rata nicio zi fără să fumez unul, cu excepţia cazului în care voi fi în închisoare”, declarase el într-un interviu acordat revistei „Rolling Stone” în 2012. Problemele de sănătate l-au constrâns pe celebrul saxofonist să renunţe la ultimele concerte şi turnee.

Bobby Keys a murit marţi, în reşedinţa sa din statul american Kentucky.