A murit Garry Marshall, regizorul filmului „Pretty Woman“

Garry Marshall, regizorul filmului "Pretty Woman" și creator al serialului de televiziune "Happy Days", a murit marți la Burbank (California) la 81 de ani, ca urmare a complicațiilor unei pneumonii, a informat agentul său Michelle Bega, citat de EFE.

'Pretty Woman', basmul cinematografic al deceniului 1990, a transformat-o pe Julia Roberts în vedetă și în "logodnică a Americii" și l-a consacrat pe Richard Gere într-unul dintre cei mai seducători actori de la Hollywood. Pentru mulți acest film este comedia romantică prin excelență.

Filmul a avut încasări de 463 de milioane de dolari și a propulsat cariera Juliei Roberts care a fost distinsă cu premiul Globul de Aur și a primit a doua sa nominalizare la Oscar, după 'Steel Magnolias' (1989). Filmul prezintă povestea unui avocat milionar care se îndrăgostește de o prostituată, o poveste de dragoste care transpune în versiune modernă basmul Cenușăreasa sau 'Pygmalion'.

Garry Marshall este cunoscut și pentru alte comedii romantice precum 'Frankie and Johnny' (1991), 'Runaway Bride' (1999), 'The Princess Diaries' (2001), 'Valentine's Day' (2010), 'New Year's Eve' (2011) și recenta 'Mother's Day', lansată în aprilie. Marshall a contat mereu în filmele sale pe actorul de origine portoricană Héctor Elizondo, pe care îl considera un fel de amuletă purtătoare de noroc.