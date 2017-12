A murit jurnalistul David Frost

Sir David Frost, jurnalist, realizator de televiziune şi scriitor, celebru pentru interviurile sale cu personalităţi ale lumii politice, a murit sâmbătă, la vârsta de 74 de ani. Sir David Frost se afla la bordul navei de croazieră „Queen Elizabeth“, când se pare că a suferit un infarct. Premierul britanic, David Cameron, şi-a exprimat regretul la aflarea veştii despre decesul lui David Frost, pe care l-a numit „prieten şi realizator de interviuri de temut”.

Pe lângă activitatea sa jurnalistică, ce s-a întins pe parcursul a cinci decenii, David Frost a devenit celebru la nivel internaţional şi pentru numeroasele sale interviuri realizate cu şefi de state şi nume mari ale politicii mondiale. Născut pe 7 aprilie 1939, David Frost a realizat, timp de două decenii, emisiunea „Through the Keyhole / Prin gaura cheii”, între anii 1980 şi 2000. Din 2012, era gazda programului săptămânal „The Frost Interview“. Din 2006 şi până în 2012, a realizat emisiunea săptămânală „Frost Over the World“ pe canalul Al Jazeera English. În cadrul acestei emisiuni, Frost a intervievat personalităţi precum fostul premier britanic Tony Blair, preşedintele Omar al-Bashir al Sudanului, premierul pakistanez Benazir Bhutto şi preşedintele statului Nicaragua, Daniel Ortega. Între anii 1993 şi 2005, a realizat la BBC emisiunea „Breakfast with Frost“, care era difuzată duminica dimineaţă. Pe 20 şi 21 iulie 1969, a prezentat emisiunea „David Frost's Moon Party“ la postul LWT, un maraton TV de zece ore care a prezentat publicului britanic primii paşi făcuţi de astronautul Neil Armstrong pe Lună.

David Frost a fost singurul jurnalist care a reuşit să intervieveze opt premieri britanici, între anii 1964 şi 2010 (Harold Wilson, Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown şi David Cameron), şi şapte preşedinţi americani, între anii 1969 şi 2008 (Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton şi George W. Bush). De asemenea, a fost ultimul jurnalist care l-a intervievat pe Mohammad Reza Pahlavi, ultimul şah al Iranului. Interviurile sale cu Richard Nixon au stat la baza unei piese de teatru scrise de Peter Morgan, pusă în scenă atât la Londra, cât şi pe Broadway, New York şi dezvoltată ulterior pentru marele ecran, cu Michael Sheen în rolul lui David Frost şi Frank Langella în rolul lui Richard Nixon. Filmul regizat de Ron Howard a fost lansat în 2008 şi a fost nominalizat la premiile Globul de Aur, BAFTA şi Oscar. David Frost a fost recompensat cu numeroase premii, printre care un Emmy pentru întreaga carieră, a fost membru al Academiei de Film şi Televiziune din Marea Britanie (BAFTA) şi a fost înobilat, în 1970, cu titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic.