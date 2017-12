A murit Phil Stern, fotograful vedetelor de la Hollywood

Phil Stern, un renumit fotograf al vedetelor de la Hollywood, autorul unor imagini celebre cu Marilyn Monroe şi James Dean, a murit sâmbătă, la vârsta de 95 de ani, în reşedinţa sa din California. Potrivit ”Los Angeles Times”, decesul fotografului american a fost cauzat de insuficienţă cardiacă şi un emfizem pulmonar.

Phil Stern a devenit pasionat de fotografie încă din adolescenţă, când a început să lucreze ca fotograf-colaborator pentru poliţia din New York. La vârsta de 21 de ani s-a înrolat în armata americană şi a devenit fotoreporter în Al Doilea Război Mondial, realizând câteva imagini de legendă de pe frontul de luptă. A fost recompensat cu medalia Purple Heart, pentru serviciile aduse armatei americane. După aceea s-a mutat la Los Angeles şi a lucrat pentru reviste celebre, precum ”Life” şi ”Look”, în care a publicat portrete fotografice ale unor artişti de elită de la Hollywood, precum Marilyn Monroe, James Dean, John Wayne, Marlon Brando, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Judy Garland, Lauren Bacall şi Humphrey Bogart.

Phil Stern a colaborat şi în calitate de cameraman la filmările pentru câteva lungmetraje celebre, precum ”Băieţi şi fete / Guys and Dolls” şi ”Întâlnire de gradul trei / Close Encounters of the Third Kind”. Şi-a dus aparatul de filmat şi în studiourile muzicale, în timp ce anumiţi muzicieni de jazz celebri, precum Louis Armstrong, Ella Fitzgerald şi Dizzy Gillespie, înregistrau diverse cântece, contribuind astfel cu imagini inedite care au fost apoi utilizate pe post de coperte ale acelor materiale discografice. A avut colaborări similare şi cu Liza Minnelli şi Count Basie.