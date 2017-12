A treia victorie consecutivă pentru FC Farul

După un început mai ezitant de campionat, FC Farul Constanța a intrat pe drumul cel bun, iar sâmbătă seară a obținut a treia victorie consecutivă, impunându-se pe teren propriu, scor 1-0 (S. Chițu 38), în duelul cu Oțelul Galați, din etapa a 10-a a Ligii a 2-a la fotbal. Chiar dacă se confruntă cu mari probleme financiare și au o echipă formată din mulți jucători tineri, oaspeții au dat o replică destul de curajoasă și au avut prima mare ocazie de a deschide scorul, în min. 18, când Stoian a șutat periculos și Gudea a respins de lângă bară. Constănțenii au replicat în min. 35, Sorin Chițu scăpând singur cu portarul advers după o pasă perfectă primită de la Corcoveanu, dar mingea trimisă de golgheterul gazdelor a nimerit bara, apoi s-a plimbat prin fața porții. Trei minute mai târziu, Sorin Chițu nu a mai ratat ținta și a înscris unicul gol al partidei, reluând cu capul, la colțul scurt, după o lovitură de colț executată de Cristocea. Repriza secundă a fost una mult mai slabă, gălățenii controlând disputa, fără să-și creeze mari ocazii la poarta lui Gudea. În schimb, fanii oaspeților au ieșit în evidență, fiind evacuați de forțele de ordine, după ce au rupt scaunele și au aruncat cu ele spre suporterii Farului. Pe final, Miron a văzut două cartonașe galbene în doar cinci minute și a plecat la cabine în min. 84, iar la faza următoare, Butoi a avut șansa de a aduce liniștea, dar șutul său a fost respins de Grecu.

MULȚUMIT DE REZULTAT, NU ȘI DE JOC

La final, antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, s-a arătat mulțumit de rezultat, dar nu și de jocul elevilor săi. „Cel mai important este că am legat trei victorii, dar îmi pare rău că nu am făcut un joc prea reușit. Este greu să-i motivezi pe jucători doar din punct de vedere moral. Dacă nu vine în curând și partea financiară, va fi și mai greu. Mă bucură faptul că am luat cele trei puncte, chiar dacă unii din tribună mă dezaprobau pentru felul în care a evoluat echipa”, a spus antrenorul constănțean. „A fost un meci bun al echipei mele, însă am pierdut pe o greșeală individuală. Meritam să plecăm măcar cu un punct de la Constanța”, a declarat tehnicianul oaspeților, Daniel Florea.

Au evoluat echipele - FC Farul (antrenor Constantin Gache): Gudea - Băjan, Fl. Pătraşcu, Şt. Rusu, Barna - Ad. Ionescu - M. Ion, Cristocea, Milea (56 Butoi), Corcoveanu (76 D. Bratu) - S. Chiţu; Oțelul (antrenor Daniel Florea): Grecu - M. Andrei, Cojoc (71 V. Ștefan), Asanache, Murgoci - R. Tătar, Dajbog, C. Stoian, Diarra (46 Miron) - Codreanu, Cârjan (67 Adăscăliței). Cartonașe galbene: Corcoveanu, Butoi, Cristocea / Asanache, Tătar, Miron 2. Cartonașe roșu: Miron (min. 84). Au arbitrat: Ovidiu Oprea (Ploiești) - Dragoș Bogdan și Constantin Cantemir (ambii din Făgăraș).

Celelalte rezultate ale etapei: CS Baloteşti - ACS Berceni 1-1, Ceahlăul Piatra Neamț - SC Bacău 2-3, Academica Clinceni - Dacia Unirea Brăila 5-1, Dunărea 2005 Călăraşi - Gloria Buzău 8-0. Meciul Rapid București - Rapid CFR Suceava se joacă luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1). Bucovina Pojorâta a stat.

Clasament: 1. Bacău 19p (golaveraj: 12-9), 2. Rapid 18p (12-5), 3. Suceava 18p (13-9), 4. FC FARUL 17p (14-9), 5. Călărași 16p (16-4), 6. Brăila 16p (11-12), 7. Clinceni 14p (18-10), 8. Berceni 12p (12-13), 9. Pojorâta 9p (12-13), 10. Balotești 9p (6-10), 11. Oțelul 7p (6-13), 12. Buzău 7p (8-23), 13. Ceahlăul 4p (5-15).

