Absolvenții la Medicină, ținuți cu forța în țară?

18:07:45 / 28 Mai 2015

pt tembelii X si MM

Bine ca probabil nu mai sunt multi ca voi(din cauza de varsta nu de altceva),care sa gandeasca precum comunistii.Pana in 90 medicii ca si iobagii ,erau tinuti cu forta la tara,nu se dadeau concursuri pt. intrarea in orasele inchise,Acum Banicioiu reinventeaza roata si mai are si cativa cretini care il sustin(oare cum ati invatat sa scrieti, ca la altceva se pare ca neuronul nu va ajuta?).Bosorogii expirati tipa ca pleaca medicii pt ca nu ar mai avea cine sa le miroasa lor trupurile nesplate si gurile fara dinti ;si asta pe o plata de doi lei.Daca cumva banii vostri au stat la baza pregatirii medicilor ce vor pleca sa stiti ca oricum voi sunteti in castig:pensiile si retetele compensate,abuzul de solicitari medicale,tratamente balneare,etc.sunt mult peste contributia pe care ati varsat-o statului asa ca nu va mai plangeti.Si scoala a fost gratita pt toti pe care i-a dus mintea nu numai pt. medici;insa nu atat grija pt. santatea voastra va da insomnii ci faptul ca s-ar putea ca unii romani chiar sa ajunga sa traiasca mai bine in alta tara iar voi ramaneti in mizeria asta.Chiar ca nu sunteti buni de nimic!