Academia Hagi îşi răsplăteşte cei mai buni jucători

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a iniţiat în urmă cu puţin timp un nou proiect, menit să-i motiveze şi mai mult pe tinerii jucători. Astfel, antrenorii grupelor de juniori republicani A şi B şi tehnicianii grupelor de juniori C, D şi Cupa Hagi-Danone vor numi, săptămânal, cei mai buni jucători, răsplătindu-le astfel eforturile şi motivându-i totodată şi pe ceilalţi componenţi ai lotului. În plus, la finalul fiecărei săptămâni şi la finele fiecărei luni, va fi anunţat cel mai bun junior al Academiei Hagi.

Evoluţiile entuziasmante de la Naţionala Under 19 a României, unde a reuşit să înscrie patru goluri la turneul de calificare din Suedia, dar şi datorită modului în care se pregăteşte la fiecare antrenament, l-au determinat pe antrenorul Cristian Cămui să-l declare pe Cristian Gavra (născut în 1993, la Arad) cel mai bun junior A al săptămânii trecute. „Gavra s-a antrenat la capacitate maximă în fiecare zi, a venit foarte motivat de la lotul naţional, a avut un tonus bun şi a fost dornic să se pregătească foarte bine“, şi-a motivat decizia Cămui. La juniori republicani B, titlul de cel mai bun jucător al săptămânii i-a revenit lui Ferdi Ghenciu (născut în 1995, la Constanţa), acesta impresionându-l pe antrenorul Daniel Rădulescu prin seriozitatea arătată în pregătire. „Ghenciu s-a comportat ca un adevărat lider, având o atitudine mobilizatoare şi pentru ceilalţi coechipieri“, a precizat Rădulescu. O luptă pe cât de interesantă pe atât de benefică are loc la juniori C, unde Academia Hagi participă în Campionatul Naţional cu două echipe, FC Viitorul (jucători născuţi în 1997, antrenor Vasile Mănăilă) şi Academia Hagi (jucători născuţi în 1998, antrenor Marius Codescu).

La categoria 1997, cel mai bun junior al săptămânii trecute a fost ales Alexandru Stoica, în vârstă de 14 ani, originar din Baia, judeţul Tulcea. El a ajuns la Academia Hagi în vara acestui an, direct de la formaţia de... seniori (!!!) CS Eolica Baia. „A fost la echipa naţională Under 14, unde a înscris ambele goluri ale victoriei cu Moldova, scor 2-1. S-a întors cu un moral foarte bun, a avut o atitudine foarte bună în pregătiri şi a mai înscris cinci goluri în meciul de campionat cu Callatis Mangalia“, a declarat antrenorul Vasile Mănăilă. Grupa 1998, pregătită de Marius Codescu, i-a acordat lui Robert Moldoveanu (13 ani, născut la Constanţa) titlul de “Juniorul săptămânii“. „În ultima vreme a înregistrat un progres remarcabil. Pot spune că în momentul de faţă respectă cel mai bine principiile noastre şi am mare încredere în el“, a explicat Codescu. Radu Gheorghe (12 ani, Constanţa) a fost desemnat de antrenorul Nicolae Roşca cel mai bun junior D al săptămânii, în timp ce acelaşi titlu i-a revenit şi lui Dragoş Penescu (11 ani, Ploieşti), la grupa Cupei Hagi-Danone.